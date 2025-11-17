ítéletBangladeskormányfő

Halálra ítélték Banglades megbuktatott vezetőjét

Banglades volt miniszterelnökét halálra ítélték emberiesség elleni bűncselekmények miatt, amiért brutális erővel lépett fel a diákok vezette tiltakozások ellen – ezek a tüntetések végül a hatalomból is kiszorították őt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 15:45
Fokozott biztonsági intézkedések a dakkai Nemzetközi Büntetőbíróság körül Fotó: MD ABU SUFIAN JEWEL Forrás: NurPhoto
Banglades volt miniszterelnökét, Sejk Haszinát bűnösnek találták abban, hogy engedélyezte a halálos fegyverek bevetését a demonstrálókkal szemben; a tavalyi zavargások során mintegy 1400 ember vesztette életét.

Halálra ítélték Banglades megbuktatott vezetőjét, Sejk Haszinát (Fotó: MUNIR UZ ZAMAN / AFP)
A bangladesi Nemzetközi Bűnügyi Törvényszék (ICT) távollétében ítélte el Haszinát, aki 2024. júliusi bukása óta Indiában él száműzetésben.

Az ügyészek szerint ő volt felelős a tüntetések alatt végrehajtott több száz gyilkosságért. Az áldozatok hozzátartozói súlyos büntetést követeltek. Haszina minden vádat tagad, és az eljárást „elfogultnak, politikailag motiváltnak” minősítette. 

Bár a hónapokig tartó per kimenetele várható volt, az ítélet mégis történelmi pillanatot jelent az országnak, mivel visszaigazolja a Haszina rezsimje alatti elnyomás miatti felháborodást.

Sejk Haszina 15 évig vezette Bangladest. Kormánya alatt ugyan gazdasági növekedés indult el, de közben egyre keményebben lépett fel az ellenzékkel szemben: politikai indíttatású letartóztatások, eltűnések és jogon kívüli kivégzések kísérték uralmát.

A tavalyi, diákok által indított tiltakozás eredetileg a közszolgálati állások kvótarendszere ellen indult, de hamar szélesebb körű kormányellenes megmozdulássá vált. A demonstrációk végül Haszinát menekülésre kényszerítették, helyére pedig a Nobel-békedíjas Muhámmad Iunúsz került egy ideiglenes kormány élére.

Az ítéletre reagálva Haszina hétfőn kiadott egy ötoldalas közleményt, amelyben azt állította: a halálos ítélet célja, hogy az átmeneti kormány „felszámolja az Awami Ligát mint politikai erőt”. Emellett büszkeségét fejezte ki kormánya emberi jogi teljesítményével kapcsolatban.

„Nem félek szembenézni vádlóimmal egy valódi bíróság előtt, ahol a bizonyítékokat tisztességesen vizsgálják meg” – írta.

Az ENSZ emberi jogi szakértői februári jelentésükben úgy fogalmaztak: a mintegy 1400 haláleset akár „emberiesség elleni bűncselekménynek” is minősülhet. A dokumentumban közvetlen közelről leadott lövésekről, szándékos megcsonkításokról, önkényes letartóztatásokról és kínzásokról számoltak be.

A BBC Eye által hitelesített, kiszivárgott hangfelvétel szerint Haszina 2024 júliusában kifejezetten engedélyezte a „halálos fegyverek” használatát. A felvételt a bíróság előtt is lejátszották.

Az ítélet előtt a főváros, Dakka szigorú biztonsági készültség alatt állt. Haszina bírálói tömegesen jelentek meg, és örömmel fogadták az ítélethirdetést. A döntést napok óta feszültség övezte: több bombát robbantottak, buszokat gyújtottak fel. Hétfő reggel újabb robbantás történt, de sérültek nem voltak – közölte Jisanul Haque rendőrkapitány a BBC-vel.

Borítókép: Fokozott biztonsági intézkedések a dakkai Nemzetközi Büntetőbíróság körül (Fotó: AFP)

 

 

