Halálra ítélték Banglades megbuktatott vezetőjét

A bangladesi Nemzetközi Bűnügyi Törvényszék (ICT) távollétében ítélte el Haszinát, aki 2024. júliusi bukása óta Indiában él száműzetésben.

Az ügyészek szerint ő volt felelős a tüntetések alatt végrehajtott több száz gyilkosságért. Az áldozatok hozzátartozói súlyos büntetést követeltek. Haszina minden vádat tagad, és az eljárást „elfogultnak, politikailag motiváltnak” minősítette.

Bár a hónapokig tartó per kimenetele várható volt, az ítélet mégis történelmi pillanatot jelent az országnak, mivel visszaigazolja a Haszina rezsimje alatti elnyomás miatti felháborodást.

Sejk Haszina 15 évig vezette Bangladest. Kormánya alatt ugyan gazdasági növekedés indult el, de közben egyre keményebben lépett fel az ellenzékkel szemben: politikai indíttatású letartóztatások, eltűnések és jogon kívüli kivégzések kísérték uralmát.

A tavalyi, diákok által indított tiltakozás eredetileg a közszolgálati állások kvótarendszere ellen indult, de hamar szélesebb körű kormányellenes megmozdulássá vált. A demonstrációk végül Haszinát menekülésre kényszerítették, helyére pedig a Nobel-békedíjas Muhámmad Iunúsz került egy ideiglenes kormány élére.

Az ítéletre reagálva Haszina hétfőn kiadott egy ötoldalas közleményt, amelyben azt állította: a halálos ítélet célja, hogy az átmeneti kormány „felszámolja az Awami Ligát mint politikai erőt”. Emellett büszkeségét fejezte ki kormánya emberi jogi teljesítményével kapcsolatban.

„Nem félek szembenézni vádlóimmal egy valódi bíróság előtt, ahol a bizonyítékokat tisztességesen vizsgálják meg” – írta.