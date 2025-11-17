bűnügykábítószerkereskedelemdíler

Illegális potencianövelőt és nagy mennyiségű drogot foglaltak le a nagykanizsai dílernél

A rendőrség a vádlott nagykanizsai lakóhelyén is kutatást tartott, ahol joghurtosvödrökben és műanyag tasakokban tartott ecstasytabletták kerültek elő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 15:19
Illusztráció Forrás: MTI
Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett az a nagykanizsai férfi, aki ellen visszaesőként emeltek vádat – tudatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője. Az 56 éves nagykanizsai férfi tavaly júliusban ismeretlen személytől vásárolt marihuánát, amfetamint tartalmazó speedport és kokainport annak érdekében, hogy a kábítószereket továbbértékesítse – közölte Jánky Judit. 

20250210 Budapest Rendőrség Állásbörze A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség állásbörzéje. Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: BYD autó rendőrautó
Intézkedett a rendőrség (Fotó: MW/Vémi Zoltán)

A férfi 2024. július 11-én Nagykanizsa külterületén közlekedett személygépkocsival, amikor rendőri intézkedés alá vonták, és az általa vezetett autó jobb első ülésének támlájából műanyag tasakban speed, a jármű csomagteréből pedig marihuána, kokain és még több speed került elő. A rendőrség a vádlott nagykanizsai lakóhelyén is kutatást tartott, ahol joghurtosvödrökben és műanyag tasakokban tartott ecstasytabletták kerültek elő.

A házkutatás során a nyomozók több mint egymillió forint készpénzt is lefoglaltak. A férfinél mindezen felül 40 doboz, összesen 280 tasak, Magyarországon nem engedélyezett, potencianövelő hatású gyógyszert is találtak.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a férfi 2021-től rendszeresen értékesített kábítószert a lakóhelyén, a vevői készpénzben vagy átutalással fizettek neki.

A vádlottól lefoglalt kábítószerek együttes mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.

A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő, visszaesőnek számító férfivel szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat, indítványozva a letartóztatás fenntartását és fegyházbüntetés kiszabását.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


