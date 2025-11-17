Visszafoglalás – A globalista elit és az elit fogalma + videó

A két eszmetörténész visszament a kezdetekhez, hogy érthetően elmagyarázzák az elit fogalmának eredetét, ahonnan eljutottak a globalista elitig. Molnár Attila Károly felidézte azokat a szerzőket, akik azt mondták, hogy hiába van politikai egyenlőség, mégis a politikai irányítás, politikai rend egyfajta hierarchiát tartalmaz, amin aztán sokat vitatkoztak a gondolkodók. Erre a 100-150 éves toposzra épült rá az a gondolat, hogy a mai világot is egy elit kormányozza, ami azonban nem egy nemzetállamhoz kapcsolódik.

A mai szerzők arról írnak, hogy az elit a világot irányítsa, ami lényegében egy globalista elitet jelent. Itt utalt vissza Davosra, ahol a globalista elit évente találkozik, nem túl szégyenlősek, sőt a globalista elit büszke arra, hogy kormányozza a világot. További mély gondolatok, elemzések a témában a Visszafoglalás című podcastműsorunkban.