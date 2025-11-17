rendtársadalomvilágNémeth László

Visszafoglalás – A globalista elit és az elit fogalma + videó

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 15:23

Az elit elméletek a XIX. század végén voltak nagyon divatosak, Magyarországon a legismertebb képviselője Németh László volt, vagyis itthon is megjelent ennek a hatása. Maga az elit szó a francia nyelvből ered és valamiféle kiválóságot jelent. A fogalommal kapcsolatban pusztán arról van szó, hogy a társadalom elitista része valami miatt szellemileg, vagy más okokból jobb a többieknél. Voltak olyan szerzők, akik arról értekeztek, hogy az elit politikai hatalmat is gyakorol, ami a múlt században a demokrácia fogalmához is kapcsolódott. Hogy miként jutunk el a globalista elithez, két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly elemzi a Visszafoglalás című podcastműsorunkban.

A két eszmetörténész visszament a kezdetekhez, hogy érthetően elmagyarázzák az elit fogalmának eredetét, ahonnan eljutottak a globalista elitig. Molnár Attila Károly felidézte azokat a szerzőket, akik azt mondták, hogy hiába van politikai egyenlőség, mégis a politikai irányítás, politikai rend egyfajta hierarchiát tartalmaz, amin aztán sokat vitatkoztak a gondolkodók. Erre a 100-150 éves toposzra épült rá az a gondolat, hogy a mai világot is egy elit kormányozza, ami azonban nem egy nemzetállamhoz kapcsolódik. 

A mai szerzők arról írnak, hogy az elit a világot irányítsa, ami lényegében egy globalista elitet jelent. Itt utalt vissza Davosra, ahol a globalista elit évente találkozik, nem túl szégyenlősek, sőt a globalista elit büszke arra, hogy kormányozza a világot. További mély gondolatok, elemzések a témában a Visszafoglalás című podcastműsorunkban.

 


