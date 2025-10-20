politikaegyházkirályságkonzervatív

Visszafoglalás – Ideológia-e a konzervativizmus? + videó

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 15:28

Van egy vita arról, hogy a konzervatív gondolkodás habitus-e, vagy ideológia? Az egyik gondolat szerint a konzervativizmus egy ideológia, míg egy másik felfogás szerint a konzervatív gondolkodás éppen a korábbi politikai ideológiákkal szemben jelent meg. Még egy több pontba szedett írás is megjelent nemrég arról, mit tegyenek az emberek, hogy konzervatívok legyenek. Hogy mit is gondol minderről két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly, azt a Visszafoglalásban részletesen kifejtették.

Az ideológia vádnál megemlítette Molnár Attila Károly, hogy míg korábban volt egy földbirtokos arisztokrácia, királyság, egyház, amire lehetett mondani, hogy a konzervatívok érdekeit védik, de ma már nincs földbirtokos arisztokrácia. Kiemelte, már nem lehet ezt mondani, mert a többi közt az egyház is független a politikától, így ideológiaként beszélni a konzervatívokról, az abszurd.

Megadja Gábor az adásban arról is beszélt, milyen nézetkülönbségek vannak a konzervatív gondolkodók között, hogy miről is szól ez. Egy állapotnak a megőrzéséről szól, vagy adott esetben egy visszafordulásról, reakciós projektről gondolkodnak, és itt beszélhetünk arról, hogy valaki egy vágyott állapotot akar létrehozni, de vajon ez mennyire konzervatív? Felmerült az is, hogy a konzervatív gondolkodás mennyire szól a mérsékletről vagy a középútról, esetleg a radikalizmusról. Erről is több tanulmány megjelent. Sok paradoxonról elmélkedtek eszmetörténészeink, majd Megadja Gábor a helyén való cselekvést is felvetette a témában. 

Molnár Attila Károly szerint vannak olyan helyzetek, amikor a mérsékletet meg kell találni bizonyos helyzetekben, alkudozni kell, konszenzusra kell törekedni, és van olyan is, amikor radikálisan nemet kell mondani. Például, ha a kommunisták azt mondják, hogy elveszik a vagyonunkat, azt sem lehet mondani, hogy csak a felét vegyék el, hanem határozottan nemet kell mondani. Hozzátette azt is, hogy előre nem lehet megmondani, mit is akarunk leginkább, hanem csak akkor, amikor a konkrét helyzetben benne vagyunk. Több részlet a konzervatívok történetéről a Visszafoglalásban.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
