Visszafoglalás – Vége a politikai vitáknak, jön a háború? + videó

Molnár Attila Károly szerint van egy baloldali szubkultúra, és ez hazánkban is megfigyelhető a közösségi médiában, ahol a bosszúállás különféle eszközeit vetik fel.

A legenyhébb a börtön, de volt lámpavasazás, platóra dobálás, és ennek a szubkultúrának a forrásai részben lehetnek baloldali szerzők, viszont ami az USA-ban történik, az amerikai baloldal lelki és mentális állapotát írja le ez a jelenség.

Megadja Gábor feltette a kérdést, hogy itthon mi lehet az oka az erőszakosságnak? Emlékeztetett az Antifa-támadásra, ami külföldről jött, majd hozzátette, hogy a legtöbb erőszakos megnyilvánulás verbálisan történik. Az adásban elhangzott, ezt egy pszichológus tudja megfejteni, hogy miért írnak akasztásról, a gyilkolás különféle módjairól a közösségi médiában. Molnár Attila Károly szerint a hazai sokszínű ellenzéki oldalra ez a harag, ez a düh nem volt jellemző, az elmúlt évtizedekben ideológiai viták voltak, ezek feszültek egymásnak.

Most megváltozott a helyzet, a politikai klíma, érvelés helyett már a tettlegesség jár az emberek fejében.

Visszautaltak az 1950-es évekre, amikor belengették az ideológiák alkonyát, de ez nem volt igaz, jöttek a diáklázadások, majd különféle gazdasági természetű gondolatok, valamint a Szovjetunió szétesése, de ezek után sem lett igaza azoknak, akik azt mondták, hogy már minden el van döntve, és nincs itt semmi látnivaló.