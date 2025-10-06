Visszafoglalás – Milyen a modern nacionalizmus? + videó

Ahogy Megadja Gábor fogalmazott, a nacionalizmus az kizárólagos, mert lényegében egy nemzetnek az ideológiája. Molnár Attila Károly hozzátette, a modern nacionalizmus, az valóban létezik. A francia forradalom óta viszont vitatható, hogy mennyire modern fogalom. Adásunkban elhangzott az is, hogy a nacionalizmus egyfajta mozgalom egy nemzet érdekében, amely szerint a nacionalizmusnak és a nemzeti érdeknek egybe kell esnie, majd rátértek az autonizmus kérdéskörére, amelyben kifejtették, hogy milyen más elméletek fogalmazódtak meg a különböző európai országokban Katalóniától Székelyföldig. Mint fogalmaztak, a nacionalizmus minden esetben valamiféle egység a nemzeten belül, ezzel ellentétben a kommunisták nem így gondolkodtak, mert úgy ítélték meg, hogy a nemzeten belül ott van a munkásosztály és a tőkés, akik között egy harc van a kizsákmányolás miatt, ami miatt számukra ez fontosabb volt, mit az ő nemzeti egységük. Hogy ez sikerült-e a kommunistáknak, adásunkban részletesen kifejtette a két eszmetörténész.