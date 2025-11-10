Visszafoglalás – Projekt-e a multikulturalizmus? + videó

Molnár Attila Károly emlékeztetett, hogy a baloldali gondolkodásban abban az időben két alternatíva rajzolódott ki, ami a szocializmus helyett a baloldalt jellemezheti, az egyik a radikális demokrácia gondolata, míg a másik a multikulti volt. Mint fogalmazott, mindkét irányzat lényege a radikális egyenlőségelvűség volt.

Eszmetörténészünk szerint a multikulturalizmusnál az volt a lényeg, hogy minden kultúra egyenlő, és ezt nagyon széles értelemben használják, bármilyen életforma, mentalitás egyenlőnek számít. Vagyis a szorgalmas kispolgár, aki a gyerekeit neveli a kertvárosban, az ő szemlélete ugyanannyit ér, mint a bohém narkós, aki tegnap jött ki a sittről és holnap már vissza is megy oda – tette hozzá.

Megadja Gábor feltette a kérdést: mivel a gazdasági egyenlőség nem jött be a balosoknál, ehelyett jött a kulturális egyenlőség? A válaszban benne volt, hogy az egyenlőség és szabadság nem jött össze a szocializmusban, de őket a szabadsághiány kevésbé izgatta. A multikulti beborította a balos gondolkodást egy időre, de hogy volt-e köze valamilyen módon ennek a liberalizmushoz, adásunkból ez is részletesen kiderül.