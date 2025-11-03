Visszafoglalás – Mi különbözteti meg a konzervatívot a tegnap liberálisától? + videó

Molnár Attila Károly szerint azért foglalkoznak a korábbi irodalommal, mert mindenből lehet tanulni, van egy emberképe a konzervatívoknak, ami nem politikai állásfoglalás, nem várnak és nem ígérnek semmiféle megváltást, ami ellentétes lenne a keresztény gondolatokkal. Kifejtette azt is, hogy nem lehet mindent azonnal megoldani, nem jön el gyorsan a Kánaán.

Véleménye szerint ez a szkepszis és az emberkép, a keresztény gyökerek megvédi a konzervatívokat attól, hogy beletemetkezzenek a korszellembe. Hosszas eszmefuttatás után rátértek a magyar konzervatívokra is eszmetörténészeink, amellyel kapcsolatban szintén érdekes és magvas gondolatokat fogalmaztak meg.