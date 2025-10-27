Visszafoglalás – Konzervatívok Amerikában és Európában + videó

Molnár Attila Károly úgy kezdte, hogy nagyon régóta Amerika fújja a passzátszelet, nem kell az őket imádók táborába tartozni, de nagyon fontos róluk beszélni, mert 1990 óta Európára is hatással vannak, az USA a politika meghatározója.

Emlékeztetett arra, hogy Amerika a függetlenségi háború, egy felkelés után jött létre, a konzervatív politika nem volt rájuk jellemző, Amerika –mondhatni – forradalmi, liberális hagyományokra tekint vissza. Erről az 1950-es években volt egy vita, amikor megjelentek a konzervatívok, ekkor támadták őket a liberálisok, hogy ennek nincs helye az országban.

Ez a vita folytatódott, amit úgy neveztek, hogy fúzionizmus. Hogy ez bővebben mit is jelentett akkor és hogyan jutunk el napjainkig, a Visszafoglalásból részletesen kiderül.