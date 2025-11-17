Ítéletidőre számítson, kiadták a narancssárga riasztást több járásra is + térkép

Röviden és tömören, ámde annál lényegretörőbben arra figyelmeztet a közösségi oldalán a HungaroMet, hogy
KIKERÜLT A NARANCS RIASZTÁS ZIVATARRA!
Röviden és tömören, ámde annál lényegretörőbben arra figyelmeztet a közösségi oldalán a HungaroMet, hogy
KIKERÜLT A NARANCS RIASZTÁS ZIVATARRA!
A met.hu térképe szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye öt járására adtak ki figyelmeztetést zivatar miatt.
A többi vármegyében, ahol citromsárga figyelmeztetést lát, ott is zivatarra kell készülni. Vas vármegyében az elsőfokú figyelmeztetés mellett még eső miatt is figyelmeztetnek – egészen pontosan arra, hogy 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat a térségben –, míg Veszprémben a zivatar mellett érdemes arra is készülni, hogy a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A Magyar Nemzet egyébként korábban beszámolt arról is, hogy holnap már havazni fog, erről alább olvashat.
Végre volt ok énekelni a Nélküledet! Szoboszlai suttyó paraszt, mindenért Orbán Viktor a hibás – tobzódnak a kárörömben a tiszások, miután a magyar válogatott elbukta a foci vb-selejtezőt.
Átadták a Zöld Jövőért Pedagógus Díjakat.
A helyszínre mentő is érkezett.
Kutyánként és évente hatezer, illetve húszezer forint lesz az újabb lakossági kiadás.
Végre volt ok énekelni a Nélküledet! Szoboszlai suttyó paraszt, mindenért Orbán Viktor a hibás – tobzódnak a kárörömben a tiszások, miután a magyar válogatott elbukta a foci vb-selejtezőt.
Átadták a Zöld Jövőért Pedagógus Díjakat.
A helyszínre mentő is érkezett.
Kutyánként és évente hatezer, illetve húszezer forint lesz az újabb lakossági kiadás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.