Ítéletidőre számítson, kiadták a narancssárga riasztást több járásra is + térkép

A met.hu térképe szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye öt járására adtak ki figyelmeztetést zivatar miatt.

Fotó: met.hu

A többi vármegyében, ahol citromsárga figyelmeztetést lát, ott is zivatarra kell készülni. Vas vármegyében az elsőfokú figyelmeztetés mellett még eső miatt is figyelmeztetnek – egészen pontosan arra, hogy 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat a térségben –, míg Veszprémben a zivatar mellett érdemes arra is készülni, hogy a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A Magyar Nemzet egyébként korábban beszámolt arról is, hogy holnap már havazni fog, erről alább olvashat.