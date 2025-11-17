narancszivatarcsapadékítéletidő

Ítéletidőre számítson, kiadták a narancssárga riasztást több járásra is + térkép

Tessék ijedezni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 17. 15:22
illusztráció Fotó: Aleksandar Pasaric Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Röviden és tömören, ámde annál lényegretörőbben arra figyelmeztet a közösségi oldalán a HungaroMet, hogy 

KIKERÜLT A NARANCS RIASZTÁS ZIVATARRA!

A met.hu térképe szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye öt járására adtak ki figyelmeztetést zivatar miatt. 

Fotó: met.hu

A többi vármegyében, ahol citromsárga figyelmeztetést lát, ott is zivatarra kell készülni. Vas vármegyében az elsőfokú figyelmeztetés mellett még eső miatt is figyelmeztetnek – egészen pontosan arra, hogy 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat a térségben –, míg Veszprémben a zivatar mellett érdemes arra is készülni, hogy a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A Magyar Nemzet egyébként korábban beszámolt arról is, hogy holnap már havazni fog, erről alább olvashat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu