Hogyan fordította meg a történelem kerekét XI. Alfonz?

Egy harcias király felemelkedése

Alfonz király 1311 augusztusában született valószínűleg Salamanca közelében. Apja halála után ő örökölte a trónt, ám kiskorúsága miatt sokáig nagyanyja, María de Molina gyámsága alatt állt. Ő védte meg az udvar intrikáitól, valamint nagy szerepe volt a herceg politikai gondolkodásának formálásában is. A Fernán Sánchez de Valladolidnak tulajdonított krónika szerint XI. Alfonz már ifjú korában is igen bátor volt, aki felettébb vonzódott a fegyverekhez – ami a későbbiekben sem változott.

XI. Alfonz, a kasztíliai lovagkirály Fotó: Wikimedia Commons

Az uralkodónak tizennégy éves korában sikerült kiharcolnia, hogy nagykorúnak ismerjék el. Nem sokkal később már karddal a kezében indult meg a Granadai Emírség ellen. A sikeres hadjáratot követően azonban gyorsan vissza kellett térnie Kasztíliába, hogy megfékezze a vele szemben bizalmatlan nemeseket.

XI. Alfonz – „egy forradalmi és sokoldalú” uralkodó a történelemből

XI. Alfonz – Manuel López Fernández történész szavaival élve – „forradalmi és sokoldalú” uralkodó volt. Megerősítette a királyi hatalmat a gyakran engedetlen nemességgel szemben, valamint kiváló politikai érzékkel irányította Kasztília külpolitikáját. A kultúra terén is maradandót alkotott: udvarában született meg az a híres krónika, amely X. Alfonz, IV. Sancho, IV. Ferdinánd és saját uralmának történetét örökítette meg.

Az észak-afrikai fenyegetés

XI. Alfonz egyik legfőbb célja az arab terjeszkedés megállítása és visszaszorítása volt. Különösen fájt neki, hogy Kasztília 1333-ban nem tudta visszahódítani Gibraltárt – ettől kezdve az uralkodó legfőbb célkitűzése a város visszafoglalása és a Gibraltári-szoros feletti tengeri ellenőrzés megszerzése volt.

XI. Alfonz apósa, IV. Alfonz portugál király Fotó: Wikimedia Commons

A terület ugyanis nem csupán kereskedelmi szempontból bírt nagy jelentőséggel – az észak-afrikai csapatok átkelése is sokkal könnyebbé vált az 1333-as győzelem után.

Észak-Afrika helyzete

A 14. század elején Észak-Afrikában a benimérin (marinida) dinasztia ragadta magához a hatalmat, akik gyorsan a félsziget felé fordították a figyelmüket. 1339-ben Abu-al-Haszan szultán flottája elfoglalta a kasztíliaiak kezén lévő területek egy részét, majd ostrom alá vették a keresztény Tarifa városát.

A kritikus helyzetre XI. Alfonz a számára legtermészetesebb eszközzel válaszolt: háborúval.

Az ostromló, egyre növekvő muszlim haderővel szemben Alfonz apósához, IV. Alfonz portugál királyhoz fordult segítségért.