A kutyafáját! Itt az ebadó, újabb helyi adónemmel ismerkedhetünk

A kutyás szaksajtóban látott napvilágot a hír, miszerint minden Szigethalmon élő, négy hónaposnál idősebb kutya után ebrendészeti hozzájárulást kell fizetni jövőre. Az ebadó összege a 18/2025. önkormányzati rendelet alapján hatezer forint, ám a veszélyes kutyák után jóval magasabb a díj, de van olyan eb is, amely után a gazdájára nem róják ki az adót.

Fotó: Flickr

Az állatvédelmi törvény lehetővé teszi

A Pest vármegyei szigethalmi polgármesteri hivatal az állatvédelmi törvény 2012-es módosítása alapján vezeti be 2026. január elsejétől az ebrendészeti hozzájárulást, amelynek összegét kutyánként alapesetben éves szinten

hatezer forintban,

veszélyesnek minősített kutyák esetén húszezer forintban határozta meg.

Az ivartalanított, segítő, illetve a menhelyekről örökbe fogadott kutyák után a gazdáknak nem kell adót fizetniük.

A hozzájárulás alapja a 2025-ös ebösszeírás, amely november 3-a és december 19-e között zajlik a településen. A helyi tájékoztatás szerint minden ebtartó számára kötelező az Ebösszeíró adatlap 2025 című formanyomtatvány kitöltése, aláírása.

Petyi Beáta, Szigethalom alpolgármestere lapunk érdeklődésére közölte, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 42/C. paragrafusa hatalmazza fel az eb tartása szerinti települési önkormányzatot ebrendészeti hozzájárulás beszedésére. Az alpolgármester egyúttal azt is hozzátette, hogy a jelenleg is fennálló többségű parlament fogadta el 2011-ben ezt a módosítást, amely 2012. január 1. napjától teszi lehetővé az ebadó kivetését.

Milliós bevételt remélnek

Megtudtuk azt is, hogy Szigethalom önkormányzata az előzetes számítások szerint – az adó kivetésével és beszedésével felmerült költségek levonását követően – 1-1,2 millió forint adóbevétellel számol 2026-ban.

Kötelező az összeírás

Az ebösszeírás egyébiránt az önkormányzatoknak háromévente kötelező. Szigethalmon pedig azok után a kutyák után, amelyek január elsejét követően elmúlnak 4 hónaposak, de még ivarosak, a jegyző határozatban állapítja meg az ebrendészeti hozzájárulást.

A lakók február 28-ig kapnak értesítést arról, hogy kell-e fizetniük.

Az ebrendészeti hozzájárulás a nem fizetőktől a tartozás adók módjára behajtható fizetési kötelezettséggel jár.

A szigethalmi kutyatartóknak ezentúl 15 napon belül be kell jelenteniük, ha új kutyát vásárolnak, vagy fogadnak örökbe, és azt is, ha kedvencük elpusztul, vagy változik a tartózkodási helyük.