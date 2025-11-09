Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

kutyaRoziLaki Mancs Állatvédelmi Egyesület

Ismét boldog Rozi, a megkínzott kutya

Az állatorvos szerint néhány hét múlva eltűnnek a hegek, helyüket lassan újra puha, fényes szőr borítja majd. A lelki sebek is gyógyulnak, ma már vidáman bújik gondozóihoz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09.
Rozi kutya ma már minden látogatót kedves farkcsóválással fogad, különösen a gyerekeket, akiket mostanában piros mikulásos pólóban üdvözöl – írja a Baon.hu.

Rozi kutya jó úton a gyógyulás felé
Rozi, a megkínzott kutya a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesületnél gyógyul
(Forrás: Ovádi Péter Facebook-oldala)

Újra hisz az emberekben

A lap beszámolója szerint Rozi kutya napról napra újabb lépéseket tesz a teljes felépülés felé: felfedezi a környezetét, szimatol, futkározik, és minden mozdulatában ott van a bizalom, ami visszatért az emberek iránt. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is meglátogatta az ebet a napokban, erről egy videót is közzétett Facebook-oldalán.

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület közösségi oldalán megható szavakkal számolt be Rozi állapotáról: „Története élő bizonyíték arra, hogy az együttérzés, a szeretet és az összefogás valódi csodákra képes.” Az egyesület szakemberei szeptember eleje óta gondoskodnak a megkínzott kutyáról.

Mint ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, szeptember elején Tiszaalpáron egy 66 éves férfi több kilométeren keresztül vonszolta autója után kötve a kutyát. Rozi csodával határos módon túlélte a kegyetlen bánásmódot, bár súlyos sérüléseket szenvedett. Az esetet egy szemtanú videóra vette, a felvétel pedig villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában.

Az egykori gazda másodfokú tárgyalásának napjára demonstrációt szerveznek az állatvédők. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.

Borítókép: Rozi kutya a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesületnél (Forrás: Ovádi Péter Facebook-oldala)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

