Lakiteleken ápolják Rozi kutyát, miután egy száguldozó autó vonszolta magával + videó

Folyamatosan javul az állapota Rozi kutyának, akit gazdája bő egy hónapja az autója után kötve, száguldozva húzott maga után. Gondozói szerint a kutya állapota azóta fokozatosan javul, és több felvételt is közzétettek róla – írja a Híradó.hu.

Jobban van Rozi kutya (Forrás: Facebook)

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, még szeptember 1-jén egy férfi otthonából elindulva nagyjából egy kilométeren keresztül húzta maga után nagy sebességgel a láncra vert kutyát, mire észrevette a mögötte haladó autó villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára. A kínzás miatt a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek.

A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, így ha rajta múlt volna, akkor az állat elpusztul.

Végül a kutyát elvették a gazdájától, és jelenleg egy lakiteleki menhelyen vigyáznak rá.

A férfit a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban pénzbüntetésre ítélte. A nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forint befizetésére kötelezték.

Az ügyben Gulyás Gergely is megszólalt, szerinte ez a tett nyilvánvalóan

az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel, és hozzátette, hogy az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

Tuzson Bence emlékeztetett: azért szigorították az állatvédelmi törvényt, hogy lehetőséget nyújtson, hogy még szigorúbban lehessen fellépni az állatkínzás, a szaporítók és az illegális állatkereskedelem ellen.

– A mi célunk, hogy a törvény erejével, a legszigorúbb eszközökkel védjük az állatokat – hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.

A kocsijához kötötte Rozit egy férfi (Forrás: Facebook)

Rozi kutya azóta Lakiteleken, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában erősödik.

Az állatról még szeptember 30-án tettek közzé először egy hosszabb videót, ahol az egyesület munkatársa beszélt a történtekről és az állapotáról.

A kutyának még mindig nagyon súlyosak sérülései, de már a gyógyulás útjára lépett, amelyet segítenek infúziós oldattal, antioxidánsokkal, hányáscsillapítóval, gyomorvédővel, fájdalomcsillapítóval és gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, antibiotikummal, valamint vitaminokkal. A legjobb hír, hogy Rozi már önállóan eszik és iszik, az energizáló pasztát szívesen elfogadja, a kezeléseket türelmesen viseli, és már magától hajlandó mozogni is. Egyre érdeklődőbb, figyel a környezetére – írta a Baon a gyógyulási folyamat kezdetén.

Rozi állapota továbbra is kifogástalan, sebei gyönyörűen gyógyulnak. A friss levegő és a speciális krémek sokat segítenek a bőrszövet regenerálódásában, és már csak a lábain kell kötést viselnie. Bízunk benne, hogy hamarosan azokat is elhagyhatja. Minden nap egy újabb lépés a teljes gyógyulás felé, és mi ott vagyunk vele minden lépésnél

– osztotta meg a hírt az egyesület a közösségi oldalukon.