Rendkívüli

Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Lakiteleken ápolják Rozi kutyát, miután egy száguldozó autó vonszolta magával + videó
kutyaLakitelekállatkínzásállatvédelem

Lakiteleken ápolják Rozi kutyát, miután egy száguldozó autó vonszolta magával + videó

A kutya már egy menhelyen gyógyul, és egyre jobb állapotban van. Az állatkínzó enyhe büntetése azonban sokakat felháborított.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 19:36
kutya, sérülés, állatkínzás Facebook/Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folyamatosan javul az állapota Rozi kutyának, akit gazdája bő egy hónapja az autója után kötve, száguldozva húzott maga után. Gondozói szerint a kutya állapota azóta fokozatosan javul, és több felvételt is közzétettek róla – írja a Híradó.hu.

kutya, sérülés, állatkínzás
Jobban van Rozi kutya (Forrás: Facebook) 

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, még szeptember 1-jén egy férfi otthonából elindulva nagyjából egy kilométeren keresztül húzta maga után nagy sebességgel a láncra vert kutyát, mire észrevette a mögötte haladó autó villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára. A kínzás miatt a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek.

A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, így ha rajta múlt volna, akkor az állat elpusztul.

Végül a kutyát elvették a gazdájától, és jelenleg egy lakiteleki menhelyen vigyáznak rá.

A férfit a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban pénzbüntetésre ítélte. A nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forint befizetésére kötelezték.

Az ügyben Gulyás Gergely is megszólalt, szerinte ez a tett nyilvánvalóan

az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel, és hozzátette, hogy az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

Tuzson Bence emlékeztetett: azért szigorították az állatvédelmi törvényt, hogy lehetőséget nyújtson, hogy még szigorúbban lehessen fellépni az állatkínzás, a szaporítók és az illegális állatkereskedelem ellen.

– A mi célunk, hogy a törvény erejével, a legszigorúbb eszközökkel védjük az állatokat – hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.

kutya, sérülés, állatkínzás
A kocsijához kötötte Rozit egy férfi (Forrás: Facebook)

Rozi kutya azóta Lakiteleken, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában erősödik.

Az állatról még szeptember 30-án tettek közzé először egy hosszabb videót, ahol az egyesület munkatársa beszélt a történtekről és az állapotáról.

A kutyának még mindig nagyon súlyosak sérülései, de már a gyógyulás útjára lépett, amelyet segítenek infúziós oldattal, antioxidánsokkal, hányáscsillapítóval, gyomorvédővel, fájdalomcsillapítóval és gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, antibiotikummal, valamint vitaminokkal. A legjobb hír, hogy Rozi már önállóan eszik és iszik, az energizáló pasztát szívesen elfogadja, a kezeléseket türelmesen viseli, és már magától hajlandó mozogni is. Egyre érdeklődőbb, figyel a környezetére – írta a Baon a gyógyulási folyamat kezdetén.

Rozi állapota továbbra is kifogástalan, sebei gyönyörűen gyógyulnak. A friss levegő és a speciális krémek sokat segítenek a bőrszövet regenerálódásában, és már csak a lábain kell kötést viselnie. Bízunk benne, hogy hamarosan azokat is elhagyhatja. Minden nap egy újabb lépés a teljes gyógyulás felé, és mi ott vagyunk vele minden lépésnél

– osztotta meg a hírt az egyesület a közösségi oldalukon.

kutya, sérülés, állatkínzás
Lakiteleken lábadozik a súlyos sérüléseket szenvedett Rozi kutya (Forrás: Facebook) 

Bár a gazdája a kutyájának fájdalmat okozott, a családja szerint nem volt szándékosság a tettben. A menye szerint a férfi épp az őzeket itatta, de mivel a kutya, Rozi nagyon haragszik az őzekre, a vonóhoroghoz kötötte. Valószínűleg sietett, és elfelejtette, hogy ott hagyta a kutyát, így történhetett a sajnálatos eset. Amikor elmesélte nekik, hogy mi történt, azt mondta, hogy

sokkot kapott, amikor meglátta Rozit a kocsi mögé kötve.

Az eset azonban hatalmas felháborodást váltott ki. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, az állatvédők szeptember 16-ra békés demonstrációt hirdettek Kiskunfélegyházára.

Borítókép: A bántalmazott Rozi kutya (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu