Gulyás Gergely szerint túlságosan olcsón megúszta a kutyáját a kocsija után vonszoló férfi

„Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel, és hozzátette, hogy az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

Megírtuk, hogy pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton. A férfinak a nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forintot kell fizetnie.

A kínzás miatt a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek.

A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal, ha a férfin múlott volna, akkor az állat elpusztul. Végül a kutyát elvették a gazdájától és jelenleg egy lakiteleki menhelyen vigyáznak rá.