Elképesztő magyarázattal állt elő a száguldozó állatkínzó

A férfit most elítélte a bíróság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 05. 15:04
Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun
Pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton. A férfinak a nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forintot kell fizetnie – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

A férfi még szeptember elsején reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor – állítása szerint – nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

A férfi nagyjából egy kilométert vezetett mire észrevette a mögötte haladó autó villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla a kínzás miatt a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal, ha a férfin múlott volna, akkor az állat elpusztul. Végül a kutyát elvették a gazdájától és jelenleg egy lakiteleki menhelyen vigyáznak rá.

 


Borítókép: Illsuztráció (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)

