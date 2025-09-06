Brutális állatkínzás, enyhe ítélet – Az igazságügyi miniszter is megszólalt

Az állatvédelem közös ügyünk – szögezte le az igazságügyi miniszter annak kapcsán, hogy a Kecskeméti Járásbíróság nem jogerősen mindössze 425 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki egy brutális állatkínzás elkövetőjével szemben. Tuzson Bence közösségi oldalán azt írta,

azért szigorították az állatvédelmi törvényt, hogy lehetőséget nyújtson arra, hogy még szigorúbban lehessen fellépni az állatkínzás, a szaporítók és az illegális állatkereskedelem ellen.

– A most történt ügy esetében a Kecskeméti Járásbíróság nem jogerősen 425 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki az elkövetővel szemben. A mi célunk az, hogy a törvény erejével, a legszigorúbb eszközökkel védjük az állatokat. Meggyőződésünk, hogy az állatkínzók a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik, hiszen védtelen, kiszolgáltatott állatokról van szó – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, várják a másodfokú ítéletet.

Mint ismert, egy kutyát saját gazdája kötött az autója után, és hatalmas sebességgel maga után vonszolt az úton. A sokkoló jelenetet egy másik autós rögzítette. A férfi nagyjából egy kilométert vezetett, mire észrevette a mögötte haladó autó villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az állat gazdáját őrizetbe vették, aki azzal védekezett, hogy „véletlenül akadt fel a kutya a vonóhorogra”.

A kutya súlyos égési sérüléseket szenvedett, jelenleg egy lakiteleki menhelyen vigyáznak rá.

A Kecskeméti Járásbíróság a 66 éves férfit pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban, a nem jogerős ítélet szerint az állat gazdájának 425 ezer forintot kell fizetnie.

A megdöbbentően enyhe büntetéssel szemben Gulyás Gergely is felszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel,

az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Gulyás Gergely szerint ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel, és hozzátette, hogy az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.