M5-ös autópályabalesetdugó

Négyes karambol okoz hatalmas dugót az M5-ösön

Több kilométeres sorra kell számítani.

2025. 11. 09. 19:27
Egymásba hajtott négy személygépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap este.

Illusztráció (Forrás: Facebook)

A közlemény szerint 

a főváros felé vezető oldalon a 23-as kilométernél történt balesetben összesen nyolc ember érintett, a helyszínre mentő érkezett. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

 

Az M5-ös autópálya érintett szakaszán – az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalára kihajtó csomóponti ágon – forgalomkorlátozásra, illetve 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani, olvasható az Útinform honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay.com)


