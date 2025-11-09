Négyes karambol okoz hatalmas dugót az M5-ösön

Egymásba hajtott négy személygépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap este.
A közlemény szerint
a főváros felé vezető oldalon a 23-as kilométernél történt balesetben összesen nyolc ember érintett, a helyszínre mentő érkezett. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Az M5-ös autópálya érintett szakaszán – az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalára kihajtó csomóponti ágon – forgalomkorlátozásra, illetve 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani, olvasható az Útinform honlapján.