Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, egy ember életveszélyesen megsérült

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, többen megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba – tájékoztatott Magyar Luca Zsuzsanna.
Az Ajkamentők Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint szerint szombaton
karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben.
A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint
a sérült mintegy nyolc méter magasan feküdt egy hat négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.
Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett pallón keresztül.
A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz.
Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el – olvasható a bejegyzésben.
