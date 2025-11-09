Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, egy ember életveszélyesen megsérült

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, többen megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A helyszínen mentették a súlyos sérülteket. Forrás: Facebook/Ajkamentők

A helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba – tájékoztatott Magyar Luca Zsuzsanna.

Az Ajkamentők Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint szerint szombaton

karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben.

A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint

a sérült mintegy nyolc méter magasan feküdt egy hat négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.

Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett pallón keresztül.

A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz.

Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el – olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett (Forrás: Facebook/Ajkametők)