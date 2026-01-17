IránDonald TrumpAli Hamenei

Trumpot hibáztatja Irán legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei ajatollah szombaton kijelentette, hogy a hatóságoknak le kell törniük a lázadókat. Irán legfelsőbb vezetője Donald Trump amerikai elnököt hibáztatta az „áldozatokért” az országban kitört tüntetéshullám leverése után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 15:26
Ali Hamenei portréja Fotó: AHMAD AL-RUBAYE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem áll szándékunkban háborúba vezetni az országot, de a hazai bűnözőket sem fogjuk kímélni” – mondta támogatóinak egy vallási ünnep alkalmából tartott beszédében, hozzátéve, hogy a „nemzetközi bűnözőket” sem kímélik a büntetéstől. Ali Hamenei szombat reggeli, az állami televízióban sugárzott beszédében bűnözőnek bélyegezte Donald Trumpot, amiért támogatta az iráni tüntetőket.

Egy tüntető nő Iránban. Ali Hamenei Trumpot bűnözőnek nevezte a tüntetők támogatásáért
Ali Hamenei Trumpot bűnözőnek nevezte az iráni tüntetők támogatásáért 
Fotó: AFP

„Az amerikai elnököt bűnözőnek tekintjük az áldozatok és a károk, valamint az iráni nemzet ellen felhozott vádak miatt” – fogalmazott Irán legfelsőbb vezetője, aki azt is elmondta, hogy a tüntetésekben több ezer ember halt meg. Ez volt az első hivatalos jelzés egy iráni vezető részéről az áldozatok számáról. 

Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency csoport közölte, hogy 3090 halálesetet igazolt, köztük 2885 tüntetőét a tüntetések és az azt követő megtorlások során – írja a Sky News. 

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén figyelmeztette Iránt, hogy 

Donald Trump elnök „a tettek embere”, aki „világosan fogalmazott: minden lehetőség szóba kerül a mészárlás megállítására”. 

Waltz csütörtökön azt mondta, hogy „mindannyiunk felelőssége támogatni az iráni népet, és véget vetni a rezsim iráni nemzettel szembeni elhanyagolásának és elnyomásának”. 

Az EU az iráni légtér elkerülését tanácsolta a légitársaságoknak

Az iráni légtér elkerülésére intette a légitársaságokat az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva.

Az uniós ügynökség péntek éjjel kiadott közleménye szerint az iráni légvédelem növelte a készültséget, így fennáll az ország légterén áthaladó repülőgépek téves azonosításának veszélye.

A nagy hatótávolságú fegyverek és a légvédelmi rendszerek jelenléte és kockázata, az állam kiszámíthatatlan reakcióival együtt komoly veszélyt jelenthet a polgári légi forgalomra az összes repülési magasságban

– olvasható a közleményben.

Borítókép: Ali Hamenei portréja (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu