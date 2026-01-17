Trumpot hibáztatja Irán legfelsőbb vezetője

„Nem áll szándékunkban háborúba vezetni az országot, de a hazai bűnözőket sem fogjuk kímélni” – mondta támogatóinak egy vallási ünnep alkalmából tartott beszédében, hozzátéve, hogy a „nemzetközi bűnözőket” sem kímélik a büntetéstől. Ali Hamenei szombat reggeli, az állami televízióban sugárzott beszédében bűnözőnek bélyegezte Donald Trumpot, amiért támogatta az iráni tüntetőket.

Ali Hamenei Trumpot bűnözőnek nevezte az iráni tüntetők támogatásáért

Fotó: AFP

„Az amerikai elnököt bűnözőnek tekintjük az áldozatok és a károk, valamint az iráni nemzet ellen felhozott vádak miatt” – fogalmazott Irán legfelsőbb vezetője, aki azt is elmondta, hogy a tüntetésekben több ezer ember halt meg. Ez volt az első hivatalos jelzés egy iráni vezető részéről az áldozatok számáról.

Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency csoport közölte, hogy 3090 halálesetet igazolt, köztük 2885 tüntetőét a tüntetések és az azt követő megtorlások során – írja a Sky News.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén figyelmeztette Iránt, hogy

Donald Trump elnök „a tettek embere”, aki „világosan fogalmazott: minden lehetőség szóba kerül a mészárlás megállítására”.

Waltz csütörtökön azt mondta, hogy „mindannyiunk felelőssége támogatni az iráni népet, és véget vetni a rezsim iráni nemzettel szembeni elhanyagolásának és elnyomásának”.

Az EU az iráni légtér elkerülését tanácsolta a légitársaságoknak

Az iráni légtér elkerülésére intette a légitársaságokat az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva.