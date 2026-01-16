„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében”– áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével, írta az MTI.
Az iráni helyzetről egyeztetett Putyin
Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata.
Putyin Peszeskján iráni elnökkel is egyeztetett
A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin a Netanjahuval folytatott tárgyalása után beszélt Maszúd Peszeskján iráni elnökkel is.
– Oroszország nemcsak Iránnak, hanem az egész régiónak, a regionális stabilitásnak és békének is segítséget nyújt, a többi között az elnök aktív fellépésének köszönhetően, amelynek célja a feszültség enyhítése – mondta Peszkov.
A Kreml sajtószolgálata szerint Peszeskján tájékoztatta orosz hivatali partnerét az iráni helyzet rendezésére irányuló intézkedésekről.
Oroszország és Irán következetesen szolidáris álláspontot képvisel az Irán körüli és a régió egészében fennálló feszültség mielőbbi enyhítése, valamint a felmerülő problémák kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel történő megoldása érdekében
– áll a közleményben. A két vezető megerősítette kölcsönös szándékát a Moszkva és Teherán közötti stratégiai partnerség megerősítésére és közös gazdasági projektek megvalósítására.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
London ismét a béketörekvések útjában
A britek elutasítják a Moszkvával folytatandó tárgyalásokat.
Brüsszel tervei szembemennek a magyar érdekkel
Hatalmas tétje lesz a választásnak.
Brüsszel ismét átírná a szabályokat Ukrajna kedvéért
Egy készülő reform alapjaiban borítaná fel az eddigi csatlakozási rendet.
Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt + videó
Rövid időre megállt, majd folytatta a munkáját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
London ismét a béketörekvések útjában
A britek elutasítják a Moszkvával folytatandó tárgyalásokat.
Brüsszel tervei szembemennek a magyar érdekkel
Hatalmas tétje lesz a választásnak.
Brüsszel ismét átírná a szabályokat Ukrajna kedvéért
Egy készülő reform alapjaiban borítaná fel az eddigi csatlakozási rendet.
Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt + videó
Rövid időre megállt, majd folytatta a munkáját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!