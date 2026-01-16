PutyinIránIzraelPeszeskjánNetanjahu

Az iráni helyzetről egyeztetett Putyin

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 16. 13:37
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában Fotó: Mikhail Metzel Forrás: AFP
„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében”– áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével, írta az MTI.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: RIA Novosztyi

 

Putyin Peszeskján iráni elnökkel is egyeztetett

A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin a Netanjahuval folytatott tárgyalása után beszélt Maszúd Peszeskján iráni elnökkel is.

– Oroszország nemcsak Iránnak, hanem az egész régiónak, a regionális stabilitásnak és békének is segítséget nyújt, a többi között az elnök aktív fellépésének köszönhetően, amelynek célja a feszültség enyhítése – mondta Peszkov.

A Kreml sajtószolgálata szerint Peszeskján tájékoztatta orosz hivatali partnerét az iráni helyzet rendezésére irányuló intézkedésekről.

Oroszország és Irán következetesen szolidáris álláspontot képvisel az Irán körüli és a régió egészében fennálló feszültség mielőbbi enyhítése, valamint a felmerülő problémák kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel történő megoldása érdekében

 – áll a közleményben. A két vezető megerősítette kölcsönös szándékát a Moszkva és Teherán közötti stratégiai partnerség megerősítésére és közös gazdasági projektek megvalósítására.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

