Irán nem hajlandó engedni az atomprogramból

Irán a békére törekszik, de nem hajlandó külső nyomásra feladni az atomprogramját – reagált Donald Trump amerikai elnök szavaira Maszúd Peszeskján iráni elnök.

Trump szerint Irán a szankciók feloldását kérte (Fotó: Getty Images via AFP)

Teherán az amerikai szankciók feloldását kérte – árulta el az amerikai elnök.

Irán érdeklődött, hogy fel lehetne-e oldani a szankciókat. Az országra nagyon súlyos amerikai szankciók nehezednek, és ez megnehezíti számukra, hogy azt tegyék, amit szeretnének

– fogalmazott Donald Trump.

Trump:



Iran has been asking if the sanctions could be lifted. pic.twitter.com/Ms3W8FE1kB — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Nyitott vagyok erre, és meglátjuk, mi lesz, de nyitott vagyok rá

– tette hozzá.

Készek vagyunk tárgyalásokat folytatni nemzetközi keretek között, de nem fogadjuk el, hogy megtagadják tőlünk a nukleáris tudomány műveléséhez vagy az önvédelemhez való jogot, miközben bombázással fenyegetnek

– jelentette ki Peszeskján az iráni állami média beszámolója szerint, amelyet a The Times of Israel izraeli napilap idézett.

Az iráni vezető hangsúlyozta, hogy országuk békében és biztonságban kíván élni a világban, de nem hajlandó megaláztatást eltűrni vagy elfogadni, hogy bármit rájuk kényszerítsenek.

Peszeskján kemény szavakkal bírálta az Egyesült Államok politikáját, mondván Washington szerinte kettős mércét alkalmaz a térségben.

Fegyvereket szállítanak Izraelnek, miközben nekünk megtiltják a védelmi célú rakéták birtoklását, aztán pedig kedvük szerint bombáznak minket

– utalt Peszeskján a júniusi 12 napos izraeli–iráni háborúra, amely során az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményt bombázott.

Amikor a konfliktus kirobbant, Irán és az Egyesült Államok épp a hatodik fordulójához érkezett volna az áprilisban kezdődött tárgyalássorozatnak, amelynek fókuszában az iráni atomprogram állt. A megbeszélések során Washington azt követelte Teherántól, hogy teljesen szüntesse be az urándúsítást, amit az iráni fél kategorikusan elutasított. Bár Irán tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne, a szakértők szerint az ország által felhalmozott urán dúsítottsága meghaladja a polgári célú felhasználáshoz szükséges szintet, és közel áll a fegyvergyártáshoz alkalmas minőséghez.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy szeptemberben ismét életbe léptek az ENSZ szankciói Irán ellen, miután lejárt a 2015-ös nukleáris megállapodás. Trump elnök, aki 2018-ban egyoldalúan felmondta az egyezményt, idén januárban a Fehér Házba visszatérve újra életbe léptette a „maximális nyomás” politikáját Teheránnal szemben.

Az Iráni ENSZ-képviselete nem reagált azonnal Trump kijelentéseire. Ugyanakkor Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés lehetetlen, amíg Washington támogatja Izraelt, fenntartja katonai bázisait és beavatkozik a Közel-Kelet ügyeibe.

