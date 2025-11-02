Az épületek és gyárak lerombolása nem jelent problémát számunkra; újjá fogjuk építeni őket, és nagyobb erővel, mint korábban
Még nagyobb erővel építjük újjá az atomlétesítményeinket – üzent az iráni elnök
Maszúd Peszeskján iráni elnök kijelentette, hogy Irán a júniusi amerikai–izraeli légitámadásokban megsemmisített nukleáris létesítményeit minden eddiginél nagyobb erővel fogja újjáépíteni. Az állami médiának adott nyilatkozatában hangsúlyozta: Irán atomprogramja továbbra is kizárólag békés célokat szolgál.
– fogalmazott az elnök, miután meglátogatta az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetőit.
A nyáron végrehajtott közös amerikai–izraeli légicsapások célpontjai között voltak az iráni urándúsító üzemek, ballisztikusrakéta-kutató központok és több vezető nukleáris szakember létesítményei is. Washington és Jeruzsálem szerint ezek mind a nukleáris fegyverkezést szolgálták, bár Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne.
További Külföld híreink
Irán nem mond le az atomprogramjáról
Peszeskján most ismét megerősítette:
Mindez a nép problémáinak megoldására, a betegségek elleni küzdelemre és az emberek egészségének javítására irányul. Ez a mi atomprogramunk célja.
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi szombaton az Al Jazeerának nyilatkozva közölte: Teherán nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjáról.
Soha nem fogjuk feladni az urándúsítás képességét. Ami háborúval nem érhető el, azt politikai úton sem lehet kikényszeríteni. Készek vagyunk tárgyalni a nemzetközi aggodalmak eloszlatásáról, de az Egyesült Államok által javasolt feltételek elfogadhatatlanok
– mondta Aragcsi.
Az iráni elnök a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is hasonló hangnemben szólalt fel, kijelentve, hogy „Irán soha nem hajt fejet az agresszorok előtt”, és élesen bírálta „a cionista rezsimet” a Gázában zajló háború miatt.
Júniusban Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta a támadást, hogy ezzel próbálják megakadályozni az Iszlám Köztársaságot abban, hogy megvalósítsa „a zsidó állam elpusztítására” irányuló célját. A bombázásokat követően Irán több mint 500 ballisztikus rakétával és 1100 drónnal válaszolt, amelyek izraeli városokat és katonai célpontokat értek, 32 halálos áldozatot és több ezer sebesültet hagyva maguk után.
További Külföld híreink
Borítókép: 2025. november 2-án, Maszúd Peszeskján iráni elnök az Iráni Atomenergia Szervezetnél tett látogatása során (Fotó: Iráni Atomenergia Szervezet/AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ismeretlen drónok repültek át egy belga katonai bázis felett
Belgium vizsgálatot indított.
Tömegverekedés és káosz halloween éjjelén Manchesterben – migránsok és transzneműek csaptak össze + videó
A rendőrség vizsgálja a sokkoló felvételeket.
Orbán Viktor: Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését
A miniszterelnök Kairóban tárgyalt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel, akit Magyarország jövőre Budapesten lát vendégül.
Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen
Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ismeretlen drónok repültek át egy belga katonai bázis felett
Belgium vizsgálatot indított.
Tömegverekedés és káosz halloween éjjelén Manchesterben – migránsok és transzneműek csaptak össze + videó
A rendőrség vizsgálja a sokkoló felvételeket.
Orbán Viktor: Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését
A miniszterelnök Kairóban tárgyalt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel, akit Magyarország jövőre Budapesten lát vendégül.
Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen
Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság.