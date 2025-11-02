Még nagyobb erővel építjük újjá az atomlétesítményeinket – üzent az iráni elnök

Irán nem mond le az atomprogramjáról

Peszeskján most ismét megerősítette:

Mindez a nép problémáinak megoldására, a betegségek elleni küzdelemre és az emberek egészségének javítására irányul. Ez a mi atomprogramunk célja.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi szombaton az Al Jazeerának nyilatkozva közölte: Teherán nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjáról.

Soha nem fogjuk feladni az urándúsítás képességét. Ami háborúval nem érhető el, azt politikai úton sem lehet kikényszeríteni. Készek vagyunk tárgyalni a nemzetközi aggodalmak eloszlatásáról, de az Egyesült Államok által javasolt feltételek elfogadhatatlanok

– mondta Aragcsi.

Az iráni elnök a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is hasonló hangnemben szólalt fel, kijelentve, hogy „Irán soha nem hajt fejet az agresszorok előtt”, és élesen bírálta „a cionista rezsimet” a Gázában zajló háború miatt.

Júniusban Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta a támadást, hogy ezzel próbálják megakadályozni az Iszlám Köztársaságot abban, hogy megvalósítsa „a zsidó állam elpusztítására” irányuló célját. A bombázásokat követően Irán több mint 500 ballisztikus rakétával és 1100 drónnal válaszolt, amelyek izraeli városokat és katonai célpontokat értek, 32 halálos áldozatot és több ezer sebesültet hagyva maguk után.