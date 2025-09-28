Irán ultimátumot küldött az ENSZ-nek

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en közzétett írásában felszólította az ENSZ főtitkárát, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges működésbe hozását. „Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére” – szögezte le a külügyminiszter.

Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére Fotó: AFP

Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépett, miután az Európai Hármak (E3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos, úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett,

azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást.

Irán ebben vállalta, hogy a nemzetközi szankciók feloldása ellenében korlátozza atomprogramját.