Irán ultimátumot küldött az ENSZ-nek

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap felszólította António Guterres ENSZ-főtitkárt, hogy akadályozza meg a nemzetközi szankciók végrehajtási mechanizmusának visszaállítását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 12:13
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Forrás: AFP
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en közzétett írásában felszólította az ENSZ főtitkárát, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges működésbe hozását. „Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére” – szögezte le a külügyminiszter.

Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére
Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére Fotó: AFP

Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépett, miután az Európai Hármak (E3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos, úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, 

azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. 

Irán ebben vállalta, hogy a nemzetközi szankciók feloldása ellenében korlátozza atomprogramját.

Az iráni külügyminiszter korábban jogilag semmisnek nyilvánította a szankciók hétvégi visszaállítását

„Az Egyesült Államok elárulta a diplomáciát, de az E3 el is temette” – mondta az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, és hozzátette, a snapback jogilag érvénytelen, politikailag meggondolatlan és ügyrendileg hibás. A BT-ülés után Aragcsi újságírók előtt kijelentette: 

Irán soha nem fog engedni a nyomásnak. Csak a tiszteletre reagálunk. A választás világos: eszkaláció vagy diplomácia.

Ismételt szankciókkal nézhet szembe Irán

Korábban lapunk arról is beszmolt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken elutasította az Oroszország és Kína által benyújtott javaslatot az Irán elleni szankciók újbóli bevezetésének hat hónapos késleltetéséről.

Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP)

