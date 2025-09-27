Ismételt szankciókkal nézhet szembe Irán

A határozatot a tizenöt tagú Biztonsági Tanács négy tagja támogatta, ami újabb szankciók alkalmazásáról szól Irán ellen. Kilencen ellene szavaztak, két ország pedig tartózkodott.
Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép, miután az Európai Hármak (E–3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, azzal vádolva Teheránt,
megsértette az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. Irán ebben vállalta, hogy a nemzetközi szankciók feloldása ellenében korlátozza atomprogramját.
Diplomaták közölték, hogy nem volt esély a szankciók újbóli életbe léptetésének hat hónapos késleltetésére, miután Iránnak és a három európai országnak nem sikerült túljutnia a holtponton.
A tanács teljesítette a (megállapodást hatályba léptető) 2231.határozatban szereplő snapback eljáráshoz szükséges lépéseket, így az Irán elleni ENSZ-szankciók a hét végén ismét érvénybe lépnek
– mondta Barbara Woodward, Nagy-Britannia ENSZ-nagykövete. Woodward ugyanakkor hozzátette, készek folytatni a tárgyalást Iránnal az atomprogramjával kapcsolatos nemzetközi aggodalmakra adandó diplomáciai válasz érdekében. Hozzátette, hogy ez lehetővé teheti a szankciók feloldását, közölte az MTI.
Az európai hatalmak felajánlották a szankciók visszaállításának hat hónapos késleltetését, hogy legyen idő egy hosszú lejáratú megállapodásról szóló tárgyalásokra, ha Irán ismét beengedi az ENSZ nukleáris megfigyelőit a natanzi, fordói és iszfaháni atomlétesítményekbe, válaszul a dúsítotturán-készlettel kapcsolatos aggodalmakra, és tárgyalni kezd az Egyesült Államokkal.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter „jogilag semmisnek” nyilvánította a szankciók hétvégi visszaállítását.
Az Egyesült Államok elárulta a diplomáciát, de az E–3 el is temette
– mondta a BT ülésén Aragcsi. Hozzátette: a snapback jogilag érvénytelen, politikailag meggondolatlan és ügyrendileg hibás.
A BT-ülés után Aragcsi újságírók előtt kijelentette:
„Irán soha nem fog engedni a nyomásnak. Csak a tiszteletre reagálunk. A választás világos: eszkaláció vagy diplomácia.”
Hozzátette, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelői jelenleg Iránban vannak, hogy megvizsgálják az atomlétesítményeket, a NAÜ főigazgatójával, Rafael Grossival kötött megállapodás alapján. Az ellenőrzések e héten történt újrakezdését az AFP megkeresésére a NAÜ is megerősítette.