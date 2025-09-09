Ez lehet az oka az ukrán külügyminiszter távolmaradásának?

Reagált az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel kapcsolatos hírre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás emlékeztetett Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter történetére (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön(jöhet?) Budapestre. Nehogy ő is megszökjön…

– írta a közösségi médiában a kommunikációs igazgató, utalva a Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszterrel kapcsolatban a napokban felröppent hírre.

Mint arról beszámoltunk, Kuleba az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be, hogy menekülnie kellett Ukrajnából, miután a korábbi diplomaták számára az ország elhagyását megtiltó rendelet őt is fenyegette.

Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját

– idézte a volt külügyminisztert az Origo.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)