Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

Menczer TamásAndrij SzibihaDmitro Kuleba

Ez lehet az oka az ukrán külügyminiszter távolmaradásának?

Érdekes kérdést tett fel a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön Budapestre. Menczer Tamás párhuzamot vont az ukrán diplomácia jelenlegi feje és elődje, Dmitro Kuleba között.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 20:05
Menczer Tamás emlékeztetett Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter történetére Fotó: MTI/Katona Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reagált az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel kapcsolatos hírre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. 

Menczer Tamás emlékeztetett Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter történetére
Menczer Tamás emlékeztetett Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter történetére (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön(jöhet?) Budapestre. Nehogy ő is megszökjön…

– írta a közösségi médiában a kommunikációs igazgató, utalva a Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszterrel kapcsolatban a napokban felröppent hírre. 

Mint arról beszámoltunk, Kuleba az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be, hogy menekülnie kellett Ukrajnából, miután a korábbi diplomaták számára az ország elhagyását megtiltó rendelet őt is fenyegette.

Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját

– idézte a volt külügyminisztert az Origo.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.