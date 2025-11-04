Zelenszkij egyelőre nem kap Tomahawkot, Pokrovszk kettős jelentőséggel bír

Egymás után jelentik be az európai államok, hogy kérvényezni fogják az amerikai elnöktől, hogy mentesüljenek az új amerikai szankciók alól. Magyarország régóta hangoztatja, hogy az ország fizikai korlátai miatt az orosz energiára van utalva. Németország és Bulgária is bejelentette, hogy lépni fog az ügyben. Különösen érdekes Németország esete, mert eddig a háború és a szankciók nagy támogatója volt, most pedig, amikor érintetté vált, akkor kivételt kér Donald Trump elnöktől.