Donald Trump amerikai elnök vasárnap megerősítette, hogy egyelőre nem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon el Ukrajnának. Az Egyesült Államok nem kívánja a háború további eszkalálódását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban fontosnak nevezte a rakéták átadását, azonban az esetleges, mélyen Oroszország területén belül végrehajtott csapások komoly kockázatot jelenthetnek az Egyesült Államoknak is.
Zelenszkij egyelőre nem kap Tomahawkot, Pokrovszk kettős jelentőséggel bír
Pokrovsz jelentősége mindkét félnek fontos, és nemcsak katonai, hanem narratív értelemben is. Zelenszkij reményei eddig tartottak, ugyanis Donald Trump amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy egyelőre nem tervezi Tomahawkok átadását. Eközben egymás után jelentik be az európai államok, hogy kérvényezni fogják az amerikai elnöktől, hogy mentesüljenek az új amerikai szankciók alól, Brüsszel pedig már a baloldali lapok szerint is háborús költségvetést tervez. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.
Mind Oroszország, mind pedig Ukrajna eltérő kommunikációt folytat a donyecki térségben található Pokrovszk városa kapcsán. A stratégiai jelentőségű település elfoglalása fontos, felmutatható győzelem lenne az oroszok számára. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek pedig fontos lenne a megtartása, hiszen a támogatások fenntartásához muszáj lenne jó hírekkel szolgálnia a szövetségesek felé.
További Külföld híreink
Egymás után jelentik be az európai államok, hogy kérvényezni fogják az amerikai elnöktől, hogy mentesüljenek az új amerikai szankciók alól. Magyarország régóta hangoztatja, hogy az ország fizikai korlátai miatt az orosz energiára van utalva. Németország és Bulgária is bejelentette, hogy lépni fog az ügyben. Különösen érdekes Németország esete, mert eddig a háború és a szankciók nagy támogatója volt, most pedig, amikor érintetté vált, akkor kivételt kér Donald Trump elnöktől.
További Külföld híreink
A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánk energiaellátása stabil, és Magyarország senki kedvéért nem fogja feladni a biztonságos forrásait. Szijjártó Péter az ellenzéki sajtónak is világosan üzent: a számok nem hazudnak.
További Külföld híreink
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán osztotta meg, hogy már a baloldali sajtó is az európai háborús tervekről cikkez. Az Economist legújabb cikkében arról ír, hogy Brüsszel egyértelműen háborús logika mentén hoz döntéseket.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)
Kegyetlen embercsempészt állítottak bíróság elé
Kínozta és zsarolta a migránsokat és családjaikat.
Újabb hírek érkeztek a lemondott szlovén miniszterekről
Andreja Katic igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter a Novo Mestó-i gyilkosság után adta be lemondását.
Pokrovszk védelme az összeomlás szélén
Újabb fordulat az orosz–ukrán fronton.
Az olasz kormány ellen lázad az Izrael-ellenes megmozdulások vezéralakja
Hadat üzent az olasz kormánynak.
