ZelenszkijPokrovszkfront

Pokrovszk jelentősége a narratíva szempontjából is fontos

Az elmúlt időszakban eltérő kommunikációt lehetett hallani a donyecki térségben kialakult helyzetről Oroszország és Ukrajna részéről. Pokrovszk kapcsán az oroszok teljes sikerről, az ukránok ellentámadásról beszélnek, Zelenszkij pedig továbbra is hisz a győzelemben. Lapunk a fronton uralkodó helyzet, Pokrovszk jelentősége és Európa hozzáállása kapcsán Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 19:51
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt időszakban egyre több figyelem irányul a donyecki régióra. Ezen belül is rengeteget lehet hallani Pokrovszk városáról, ami kapcsán eltérő kommunikációt látunk az ukránok és az oroszok részéről. Zelenszkij továbbra is hisz a győzelemben, azonban Európa mintha kezdene belefásulni a háborúba. Lapunk a fronton uralkodó helyzet, Pokrovszk jelentősége és Európa hozzáállása kapcsán Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezte. 

Pokrovszk narratív jelentőséggel is bír
Pokrovszk narratív jelentőséggel is bír 
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban akkora nyomás nehezedik-e a városra, mint ami kitűnik a felek kommunikációjából, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy miért kiemelkedően fontos az ukrán elnöknek a város megtartása és hogy viszonyul a háborúhoz Európa a tél beállta előtt.  

Az orosz haderő valóban komoly nyomást helyez Pokrovszkra és környékére. A város igen fontos Ukrajna védvonalai logisztikai ellátása szempontjából. Ebben a tekintetben fontos csomópontról van szó, ugyanakkor az ukrán narratívában már megjelentek az olyan vélemények is, miszerint az orosz csapatok más helyeken történt előrenyomulásai már csökkentették a jelentőségét, mivel az ukrán logisztikai útvonalakat már más helyeken is fenyegetni tudják

– fogalmazott Seremet. 

A szakértő szerint tehát egyértelmű, hogy Pokrovszk már nem csak katonai, de narratív szempontból is változik: egyrészt Oroszországnak a tél beállta előtt egy jól felmutatható eredmény lehet annak elfoglalása, Ukrajnának viszont jelentős reputációs veszteség, még akkor is, ha katonai szempontból fontossága – az ukrán elmondás szerint – erodálódott.

Seremet szerint ugyanakkor nem meglepő, hogy az ukrán vezetés igen elszánt lépésekre is hajlandó annak érdekében, hogy a sárszezon beálltával, amikor a műveletek mértéke alább hagy, „jó eredménnyel” zárja az év aktív fázisát.

Ez sajnos gyakran jár a jól képzett egységek elveszítésével is, hiszen a nehezebb akciók megvalósítására a legképzettebb katonákat vetik be

– emelte ki.

A szakértő szerint ugyanakkor a háborús fáradtság mértéke eltérő Európában, ugyanis „teljesen más a percepció Lengyelországban és a Baltikumban, mint például Spanyolországban vagy Portugáliában”, ahonnan a háború és az orosz fenyegetés is messze van. 

A hajlandók koalíciója továbbra is támogatásáról biztosítja Ukrajnát és a társadalmi összhang is jelen van, bár bizonyos mértékben csökkent. Egyes esetekben egyenesen erőteljesebb fellépést is követelnek, hogy Ukrajna jobb kapacitásokkal rendelkezhessen, ezért gyakran a beígért győzelem elmaradásáért Ukrajna nem megfelelő támogatását okolják. 

– emelte ki Seremet. 

Az már más kérdés a szakértő szerint, hogy Lengyelországban például egyre nagyobb feszültséget okoz az ukrán menekültek jelentős száma, de ez leginkább a munkaerőpiaci viszonyok miatt merül fel.

Seremet szerint Volodimir Zelenszkij elnöknek fontos, hogy fenn tudja tartani Ukrajna támogatását, ehhez szükségesek a jó hírek a frontról, amelyekből egyre kevesebb érkezik. 

Az, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút bár továbbra is a köztudatban van, a győzelem fogalma azonban az elmúlt időszakban sokat változott. Az elvárásokat ebben a tekintetben fokozatosan csökkentik, így például a területek visszaszerzése helyett a háború az aktuális frontvonalak mentén történő befagyasztása is elfogadható lett, korábban ezt kategorikusan elutasították. A győzelemben tehát továbbra is hisznek, csak a győzelem mikéntje változott meg a háború alatt

– zárta a szakértő. 

Borítókép: Ukrán katonák a fronton  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu