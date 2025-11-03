Pokrovszk jelentősége a narratíva szempontjából is fontos

Az elmúlt időszakban egyre több figyelem irányul a donyecki régióra. Ezen belül is rengeteget lehet hallani Pokrovszk városáról, ami kapcsán eltérő kommunikációt látunk az ukránok és az oroszok részéről. Zelenszkij továbbra is hisz a győzelemben, azonban Európa mintha kezdene belefásulni a háborúba. Lapunk a fronton uralkodó helyzet, Pokrovszk jelentősége és Európa hozzáállása kapcsán Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezte.

Pokrovszk narratív jelentőséggel is bír

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban akkora nyomás nehezedik-e a városra, mint ami kitűnik a felek kommunikációjából, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy miért kiemelkedően fontos az ukrán elnöknek a város megtartása és hogy viszonyul a háborúhoz Európa a tél beállta előtt.

Az orosz haderő valóban komoly nyomást helyez Pokrovszkra és környékére. A város igen fontos Ukrajna védvonalai logisztikai ellátása szempontjából. Ebben a tekintetben fontos csomópontról van szó, ugyanakkor az ukrán narratívában már megjelentek az olyan vélemények is, miszerint az orosz csapatok más helyeken történt előrenyomulásai már csökkentették a jelentőségét, mivel az ukrán logisztikai útvonalakat már más helyeken is fenyegetni tudják

– fogalmazott Seremet.

A szakértő szerint tehát egyértelmű, hogy Pokrovszk már nem csak katonai, de narratív szempontból is változik: egyrészt Oroszországnak a tél beállta előtt egy jól felmutatható eredmény lehet annak elfoglalása, Ukrajnának viszont jelentős reputációs veszteség, még akkor is, ha katonai szempontból fontossága – az ukrán elmondás szerint – erodálódott.