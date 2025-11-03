Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra + videó

A külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésekre válaszolt úgy, hogy „az ellenzéki sajtó is megértse”, a videót pedig megosztotta közösségi oldalán. Szijjártó Péter a magyar energiabiztonság kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk nem kívánja felcserélni a biztosat a bizonytalanra, senki kedvéért.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Szijjártó Péter a videóban az újságíró kérdésére hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, köszönhetően annak a két vezetéknek, amelyek együttesen el tudják látni hazánkat kőolajjal. A külügyminiszter szerint az egyiknek a „mesterséges leválasztása” létrehozna egy olyan helyzetet, amelyben már nem lehetne teljes mértékben ellátni Magyarországot kőolajjal.