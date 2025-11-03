Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Szijjártó PéterEurópai UnióMagyarország

Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra + videó

A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánk energiaellátása stabil, és Magyarország senki kedvéért nem fogja feladni a biztonságos forrásait. Szijjártó Péter az ellenzéki sajtónak is világosan üzent: a számok nem hazudnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 18:12
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
A külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésekre válaszolt úgy, hogy „az ellenzéki sajtó is megértse”, a videót pedig megosztotta közösségi oldalán. Szijjártó Péter a magyar energiabiztonság kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk nem kívánja felcserélni a biztosat a bizonytalanra, senki kedvéért. 

Szijjártó Péter helyretett az újságírót
Szijjártó Péter helyretette az újságírót 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Szijjártó Péter a videóban az újságíró kérdésére hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, köszönhetően annak a két vezetéknek, amelyek együttesen el tudják látni hazánkat kőolajjal. A külügyminiszter szerint az egyiknek a „mesterséges leválasztása” létrehozna egy olyan helyzetet, amelyben már nem lehetne teljes mértékben ellátni Magyarországot kőolajjal.

Szijjártó Péter a videóban feltette a kérdést: Miért kell Magyarországot rászorítani arra, hogy a jelenlegi teljesen stabil alapokon álló, versenyképes ellátását elcserélje valami bizonytalanra? 

A külügyminiszter szerint Magyarország más gazdasági érdeke mentén nem fog lemondani az energiabiztonságáról. 

Szijjártó Péter egyúttal helyretette az ellenzéki újságírót, aki felvetette, hogy az Európai Unió azért szeretné, ha hazánk leválna az orosz energiáról, hogy ne finanszírozzuk a háborút. A külügyminiszter szerint azonban ez nevetséges, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy ha Magyarország abbahagyná az olaj- és földgázvásárlást, amely az orosz GDP 0,2 százalékát teszi ki, akkor Ukrajna megnyerhetné a háborút. 

Itt számok vannak, a számok pedig nem hazudnak

 – fogalmazott a külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

