Szijjártó PéteradatszivárgásTisza Világukránkapcsolat

Szijjártó Péter: Lehet, hogy nem kellett volna ukrán szálú vállalatot alkalmazni + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Tisza Párt maga is felelős lehet a Tisza világ alkalmazásból történt adatszivárgásért, miután egy ukrán kapcsolatokkal rendelkező vállalattal szerződött. Hozzátette: ha Magyar Péternek valóban van információja külföldi szolgálatok érintettségéről, azt a hatóságoknál kell jeleznie, nem a médiában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 16:34
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Adatszivárgás a Tiszánál” – írta legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter, amihez egy videót is mellékelt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

– Ugye a Tisza világ applikációból több felhasználó, talán az összes felhasználó adata is kiszivárgott. Magyar Péter arról beszélt, hogy külföldi szolgálatokkal kell szembenézniük az ő szakembereiknek. Külügyminiszterként vagy a kormánynak van-e azzal dolga ön szerint, hogy megvédjék ezeknek a magyar állampolgároknak az adatait külföldi szolgálatokkal szemben? – tette fel a kérdést a felvételen az RTL riportere Szijjártó Péternek. 

– Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést akármilyen internetes vagy digitális dologra is, és nem tudom, hogy mennyire megalapozott a csodálkozása a párt elnökének akkor, amikor kiderül, hogy ezek az adatok aztán kiszivárognak

 – reagált a külgazdasági és külügyminiszter.

– Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen ukrán szálú vállalatot alkalmazni. Hogyha a párt elnökének van konkrét információja arra nézve is, hogy bármilyen külföldi szolgálat itt szerepet vállalt, akkor Magyarországon megvannak a megfelelő hatóságok arra, hogy feljelentést vagy bejelentést tegyen. Ha ezt nem teszi meg, akkor ezt csak egy ilyen szokásos médiahekknek meg puffogtatásnak tudjuk be. Még egyszer mondom, hogyha van konkrét információja, gyanúja, bármi, ami komolyan vehető, akkor azokat tárja fel – tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu