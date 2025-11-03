Trump új szankciói után beindult az alkudozás Európában

A németek és bolgárok helyzete abban az értelemben egyértelmű, hogy az amerikai adminisztráció által szankcionált vállalatok tulajdonosként vannak jelen az energiaellátó rendszerükben
– hangsúlyozta a szakértő. Majd kifejtette, hogy más országokban azonban bonyolultabb a helyzet, ugyanis ahol a tiltólistás cégek – vagy azok leányvállalatai – beszállítóként jelennek meg, ott nem feltétlenül van szükség mentesség igénylésére. Vagy azért, mert a vásárlás nem szankcionált közvetítőn keresztül történik, vagy mert a büntetett vállalat hajlandó eladni az érdekeltségeit. Egyelőre nem teljesen világos, hogy az amerikai adminisztráció mennyire fog „mélyre ásni” a másodlagos szankciókkal, azaz az értékláncokat és közvetítőket mennyire fogja ténylegesen átvilágítani.
Nem kizárt, hogy egyes országok mentességet kapnak majd – sajtóinformációk alapján a németeknek már sikerült is kivételt kialkudniuk maguknak –, de az is valószínűsíthető, hogy az amerikai adminisztráció nem lesz bőkezű a felmentésekkel, ugyanis azzal elvenné a büntetőintézkedés politikai élét – nyilatkozta lapunknak Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője.