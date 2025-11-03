Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Trump úgy döntött, nem vár tovább, és október végén új szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajipari cégével szemben. A cél, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az orosz–ukrán béketárgyalások előmozdítása érdekében.

Trump új szankciói után beindult az alkudozás Európában – Hortay Olivér értékelte a kialakult helyzetet

Hortay Olivér szerint álságos, hogy Németország három évvel azután, hogy olajembargót vezetett be, és hogy több ízben az orosz energiabeszerzései miatt kritizálta a közép-európai régiót, a potenciális ellátási kockázatokra hivatkozva kér felmentést az új amerikai olajszankció alól.