Magyar Péter követői is kiakadtak a politikus álhírterjesztésén

A mai nap nem volt túl jó Magyar Péternek,

mivel nagyon sok helyen hangoztatta, hogy hozzánk menekült Bassár el-Aszad, és ezáltal őt is tudják mostantól fake news terjesztőnek titulálni, hisz ezt a hírt nagyon is benézte

– írta Magyar egyik szimpatizánsa a Tisza Párt Discord-csatornáján. (A Discord egy csevegőprogram, ahol mikrofonon keresztül online is lehet beszélgetni és írásban is lehet kommunikálni –a szerk.) Vagyis a pártelnök viselkedése, hogy hamis híreket oszt meg és kommentál, a követőinek is szemet szúrt.

Emlékezetes, a Magyar Hang írt arról: szombat este teljes titokban landolt Budapesten a szír elnök.

A történetet számos elemmel színezték ki, például, hogy a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosították az érkezést, külön kisbuszok álltak a szír elnök és utastársai rendelkezésére, valamint a reptéri dolgozókkal aláírattak egy titoktartási „papírt”. Hamarosan bebizonyosodott: mindebből egy szó sem igaz.

Még a Magyar Hang forrása által bizonyítékként küldött kép is hamis volt, az nem a hétvégén, hanem 2012-ben készült, ráadásul Ankarában.

A hírt még aznap reggel Magyar Péter is megosztotta Facebook-oldalán, a kormányt és a jobboldalt gyalázó üzenetek közepette. Majd amikor hivatalos cáfolat érkezett az ügyben a Budapest Airport részéről, még akkor is azt érzékeltette, hogy a történet igaz lehet. A Magyar Hang hamarosan levette a cikket, és bocsánatot kért olvasóitól, ám Magyar még ekkor sem törölte gyalázkodó posztját.

– Most akkor landolt vagy nem landolt Aszad gépe Budapesten? – kérdezte az egyik tiszás aktivista társaitól a párt Discord-csoportjában. – Nem landolt, kamu volt, úgy néz ki – válaszolták. – Akkor MP ezt jól besz*pta. A tégla nem mondott igazat. Mielőtt ilyeneket posztol, várhatna egy kicsit, hogy lecsekkolják az infót – írta az egyik tiszás aktivista.