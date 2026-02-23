Hamarosan a 4. évébe lép az orosz–ukrán háború, aminek évfordulójára összehívott plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalásra irányuló indítványt adott be – számolt be róla az Origo.
Ukrajna pénzzel és fegyverrel való kitömését sürgeti Magyar Péter pártcsaládja
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára összehívott plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt nyújtott be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, valamint támogatja az orosz energiaimport további visszaszorítását.
A dokumentum több pontjában megfogalmazott álláspont magáért beszél. A javaslatban Ukrajna anyagi és katonai támogatásának felgyorsítása, emellett a gazdasági szempontból vitatott orosz energia bojkottja is szerepel.
A 9. pontban felszólítanak az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel gyors végrehajtására, és hangsúlyozzák, hogy megfelelő választ kell adni Ukrajna változó szükségleteire.
A 11. pont odáig merészkedik, hogy a Kijevnek szánt fegyverszállítások felgyorsítását sürgeti, sőt már csapatok nyugatról keletre történő mozgósításáról is beszél.
A 12. pontban nyíltan üdvözölték az egész Európát versenyhátrányba sodró orosz földgáz teljes kizárását és az orosz kőolajimport fokozatos leépítésére irányuló törekvéseket.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
