Ukrajna pénzzel és fegyverrel való kitömését sürgeti Magyar Péter pártcsaládja

A dokumentum több pontjában megfogalmazott álláspont magáért beszél. A javaslatban Ukrajna anyagi és katonai támogatásának felgyorsítása, emellett a gazdasági szempontból vitatott orosz energia bojkottja is szerepel.

A 9. pontban felszólítanak az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel gyors végrehajtására, és hangsúlyozzák, hogy megfelelő választ kell adni Ukrajna változó szükségleteire.

A 11. pont odáig merészkedik, hogy a Kijevnek szánt fegyverszállítások felgyorsítását sürgeti, sőt már csapatok nyugatról keletre történő mozgósításáról is beszél.

A 12. pontban nyíltan üdvözölték az egész Európát versenyhátrányba sodró orosz földgáz teljes kizárását és az orosz kőolajimport fokozatos leépítésére irányuló törekvéseket.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)