Rendkívüli

Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

Magyar Falu ProgramácsTarhos

Fejlesztések vidéken: olyan segítséget adott a kormány, ami valóban a mindennapi életet teszi könnyebbé

Lezárult egy 106 millió forintos, uniós forrásból megvalósult fejlesztés Tarhoson, ahol kerékpárutat építettek, korszerűsítették a csapadékvíz-elvezetést, és további beruházások is előkészítés alatt állnak. Eközben Ácson 255 millió forintból felújították a Bóbita Óvodát és a térség növekvő lakossága miatt további bővítéseket is terveznek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 21. 15:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 Lezárult egy 106 millió forintos, uniós támogatásból megvalósított fejlesztés a Békés vármegyei Tarhoson − közölte az önkormányzat.

A Magyar falu program révén több fejlesztés is megvalósult Tarhoson, többek között egy kisbuszt is vásároltak, a fotót Kónya István polgármester tette közé (Forrás: Facebook)

A Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) Plusz keretéből elnyert összegből a Békési út mellett haladó kerékpárút 560 méteren továbbépült, így a Kossuth utcától egészen a temetőig biztonságosan el lehet kerékpározni.

Emellett a csapadékvíz-elvezető rendszert is korszerűsítették 450 méteren, valamint zárt és nyílt csatorna is épült az egyik utcában. A zárt csatornának köszönhetően a rendezvénytéren és környékén, valamint az óvoda előtt több parkolót alakíthatnak ki − közölte Kürti Sándor (Fidesz–KDNP) polgármester.

Hozzátette, hamarosan kezdődik az erdészház, a régi diáküdülő komplex fejlesztése, bővítése és felújítása, amelyhez már kiválasztották a kivitelezőt.

A település a partiumi Borosjenővel közösen nyújtott be pályázatot az úgynevezett Interreg programra. A gesztor Borosjenőn a településen található erődítmény felújítását, míg Tarhoson az erdészház fejlesztését végzi el az elnyert támogatásból.

Kónya István (Fidesz–KDNP) tanácsnok, a Békés Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési bizottságának elnöke a Facebook-oldalán közölte: a mintegy 700 lelkes községbe a TOP és a Vidékfejlesztési program keretében több mint 760 millió forint támogatás érkezett.

Hozzátette, az önkormányzat a Magyar falu program keretében új kisbuszt szerzett be a tanya- és falugondnoki szolgálat számára. A korábban használt kisbusz pedig a község erdélyi testvértelepülésén, Marosfőn teljesít majd szolgálatot a helyi önkéntes tűzoltó-egyesületnél.

Ácson óvodát újítottak fel a kormány támogatásával

Felújították Ácson a 30 éve épült Bóbita Óvodát 255 millió forintos beruházással − közölte a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke.

Az ácsi Bóbita Óvodát is felújították (Forrás: Facebook)

Popovics György (Fidesz–KDNP) megyei közgyűlési elnök tájékoztatása szerint a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz fejlesztési programban korszerű tetőteret alakítottak ki, új nyílászárókat építettek be, megújították a homlokzati hőszigetelést, valamint a csoportszobák burkolatát.

Az önkormányzat a fejlesztés következő ütemében két csoportszobával szeretné bővíteni az intézményt. Erre azért van szükség, mert a térség gazdasági fejlődésének köszönhetően a Komárom és Győr között fekvő település állandó lakosainak száma folyamatosan növekszik; két évtizede nem volt ilyen nagy az óvodások és a bölcsődések száma − közölte.

A közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyében a TOP és TOP Plusz programok keretében 37 helyszínen zajlottak bölcsődei fejlesztések, illetve építések összesen hétmilliárd forint értékben, továbbá 41 településen fejlesztették az óvodákat, mintegy hatmilliárd forint ráfordításával.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar falu program/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekorbán viktor

CPAC

Fel győzelemre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu