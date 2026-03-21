Fejlesztések vidéken: olyan segítséget adott a kormány, ami valóban a mindennapi életet teszi könnyebbé

Lezárult egy 106 millió forintos, uniós támogatásból megvalósított fejlesztés a Békés vármegyei Tarhoson − közölte az önkormányzat.
A Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) Plusz keretéből elnyert összegből a Békési út mellett haladó kerékpárút 560 méteren továbbépült, így a Kossuth utcától egészen a temetőig biztonságosan el lehet kerékpározni.
Emellett a csapadékvíz-elvezető rendszert is korszerűsítették 450 méteren, valamint zárt és nyílt csatorna is épült az egyik utcában. A zárt csatornának köszönhetően a rendezvénytéren és környékén, valamint az óvoda előtt több parkolót alakíthatnak ki − közölte Kürti Sándor (Fidesz–KDNP) polgármester.
Hozzátette, hamarosan kezdődik az erdészház, a régi diáküdülő komplex fejlesztése, bővítése és felújítása, amelyhez már kiválasztották a kivitelezőt.
A település a partiumi Borosjenővel közösen nyújtott be pályázatot az úgynevezett Interreg programra. A gesztor Borosjenőn a településen található erődítmény felújítását, míg Tarhoson az erdészház fejlesztését végzi el az elnyert támogatásból.
Kónya István (Fidesz–KDNP) tanácsnok, a Békés Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési bizottságának elnöke a Facebook-oldalán közölte: a mintegy 700 lelkes községbe a TOP és a Vidékfejlesztési program keretében több mint 760 millió forint támogatás érkezett.
Hozzátette, az önkormányzat a Magyar falu program keretében új kisbuszt szerzett be a tanya- és falugondnoki szolgálat számára. A korábban használt kisbusz pedig a község erdélyi testvértelepülésén, Marosfőn teljesít majd szolgálatot a helyi önkéntes tűzoltó-egyesületnél.
Ácson óvodát újítottak fel a kormány támogatásával
Felújították Ácson a 30 éve épült Bóbita Óvodát 255 millió forintos beruházással − közölte a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke.
Popovics György (Fidesz–KDNP) megyei közgyűlési elnök tájékoztatása szerint a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz fejlesztési programban korszerű tetőteret alakítottak ki, új nyílászárókat építettek be, megújították a homlokzati hőszigetelést, valamint a csoportszobák burkolatát.
Az önkormányzat a fejlesztés következő ütemében két csoportszobával szeretné bővíteni az intézményt. Erre azért van szükség, mert a térség gazdasági fejlődésének köszönhetően a Komárom és Győr között fekvő település állandó lakosainak száma folyamatosan növekszik; két évtizede nem volt ilyen nagy az óvodások és a bölcsődések száma − közölte.
A közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyében a TOP és TOP Plusz programok keretében 37 helyszínen zajlottak bölcsődei fejlesztések, illetve építések összesen hétmilliárd forint értékben, továbbá 41 településen fejlesztették az óvodákat, mintegy hatmilliárd forint ráfordításával.
