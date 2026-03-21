Súlyos árvíz pusztít Hawaiin: ezreket kellett evakuálni

A katasztrófavédelem villámárvíz veszélyére figyelmeztetett, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el az elöntött területeket, valamint húzódjanak magasabb fekvésű helyekre. Árvízriadót adtak ki Maui, Molokai és a Nagy-sziget területére is.

A szakemberek szerint a rendkívüli időjárási helyzetet egy a Csendes-óceán felett megrekedt magasnyomású légköri rendszer okozta, amely a trópusi nedvességet a térség fölött tartotta. Egyes helyeken több mint 25 centiméter csapadék hullott, miközben a széllökések elérték a 160 kilométer per órás sebességet.

Bár a vihar legintenzívebb szakasza már lecsengőben van, a hatóságok szerint a következő napokban is heves záporokra és zivatarokra kell készülni. A BBC kiemelte: a mostani katasztrófa újabb megpróbáltatást jelent Hawaiinak, amely a közelmúltban is súlyos természeti csapásokkal szembesült.