Súlyos árvíz pusztít Hawaiin: ezreket kellett evakuálni

Évtizedek óta nem látott áradások sújtják Hawaiit, több ezer embert kellett kimenekíteni, miközben a hatóságok szerint egyes területeken a gátak is az összeomlás szélére kerültek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 17:53
Hawaii hatóságai március 20-án mintegy négyezer, egy elöregedett gát közelében élő lakos azonnali evakuálását rendelték el, miután a térséget heves esőzések sújtották (Fotó: AFP)
Több ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására Hawaiin, miután az amerikai államot az elmúlt húsz év legsúlyosabb árvize sújtotta – számolt be róla a BBC. A szigetcsoportot rövid időn belül már a második heves vihar érte el, amely jelentős károkat okozott.

A több mint százéves Wahiawa-gát – amely Hawaii harmadik legnagyobb szigetének északi részén található, ahol az állam fővárosa, Honolulu is fekszik – „azonnali összeomlás veszélyének van kitéve” – figyelmeztetett a helyi katasztrófavédelmi hatóság
Rick Blangiardi, Honolulu polgármestere közölte: 

eddig több mint 230 embert mentettek ki, miközben az esőzés szombat hajnalban is folytatódott. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy Oahu szigetén egy gát az összeomlás szélére került, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intették.

Josh Green kormányzó hangsúlyozta, hogy halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor az áradások súlyos károkat okoztak. Az emelkedő vízszint házakat és járműveket sodort el, mintegy 5500 ember evakuálását rendelték el Honolulu térségében, és több utat is lezártak.

A katasztrófavédelem villámárvíz veszélyére figyelmeztetett, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el az elöntött területeket, valamint húzódjanak magasabb fekvésű helyekre. Árvízriadót adtak ki Maui, Molokai és a Nagy-sziget területére is.

A szakemberek szerint a rendkívüli időjárási helyzetet egy a Csendes-óceán felett megrekedt magasnyomású légköri rendszer okozta, amely a trópusi nedvességet a térség fölött tartotta. Egyes helyeken több mint 25 centiméter csapadék hullott, miközben a széllökések elérték a 160 kilométer per órás sebességet.

Bár a vihar legintenzívebb szakasza már lecsengőben van, a hatóságok szerint a következő napokban is heves záporokra és zivatarokra kell készülni. A BBC kiemelte: a mostani katasztrófa újabb megpróbáltatást jelent Hawaiinak, amely a közelmúltban is súlyos természeti csapásokkal szembesült.

Borítókép: Hawaii hatóságai március 20-án mintegy négyezer, egy elöregedett gát közelében élő lakos azonnali evakuálását rendelték el, miután a térséget heves esőzések sújtották (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
