Komoly belső problémákkal küzd az ukrán kormány, Zelenszkijnek fájhat a feje. A Nép Szolgája „elvesztette a magját” – erről beszélt Andrij Motovilovecz, a frakció első alelnöke a Forbes Ukraine-nak adott interjújában, amelyet a Szlovo i Gyilo ismertetett. A politikus szerint a frakcióvezetésnek egyre nehezebb biztosítani a szükséges támogatást a kulcsfontosságú törvényjavaslatok elfogadásához, különösen azokhoz, amelyek az állami költségvetés kialakításához és Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódnak.

A helyzet odáig fajult, hogy Zelenszkij azzal fenyegetőzött, a frontra küldi a képviselőket Fotó: AFP

Motovilovecz elmondta: míg korábban akár 180 képviselőre is számíthatott a Nép Szolgája soraiból, mára ez a szám drasztikusan csökkent.