Egyre idegesebb az ukránpárti sajtó, nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája + videó

Isaszegen tartott fórumot Orbán Balázs, ahol baloldali újságírók kérdéseket szegeztek neki. Szerinte nem a Fidesz az, amely Ukrajna színeiben ül be az EP-be vagy ukránpárti politikát folytat.

2026. 03. 20. 9:04
– Elítélem a Tisza Párt politikáját, én azért jövök el ide Isaszegre, hogy meggyőzzem az embereket arról, hogy ne szavazzanak egy ukránpárti politikai erőre – jelentette ki Orbán Balázs, amikor baloldali újságírók arról kérdezték az isaszegi fórumán, hogy ki feszítette ki az ukrán zászlót Magyar Péter március 15-i rendezvényén.

– A Városházára ki feszítette ki az ukrán zászlót? A tiszás politikusok beülnek az Európai Parlamentbe ukrán zászlós pólóval, és az ukránpárti politikusok velük vonulnak a meneten – emlékeztetett a Fidesz kampányfőnöke.

Az ukránpárti politikától elhatárolódom, Magyarországnak nincs szüksége ukránpárti politikára. Az a politikai erő, amit önök képviselnek és ahonnan a pénzüket kapják, az Európai Bizottság lóvéját, Eastern Front Initiative, külföldi támogatást kapnak az ukránpárti politika képviseléséért

– közölte Orbán Balázs. – Külföldről finanszírozzák magukat, és azért kapnak pénzt, hogy a háborús propagandát képviseljék, de a Tisza Párt is ugyanonnan kapja a lóvét, mint a baloldali újságírók – emlékeztetett. Azt javasolta: tegyék fel a Tisza Pártnak is azt a kérdést, ha valóban nem ukránpártiak, miért viselik magukon Ukrajna színeit az EP-ben vagy szavaznak minden alkalommal Magyarország érdekei helyett az ukrán érdekekre.

Egyben megjegyezte, hogy a kampány véghajrájában, utolsó heteiben érti, miért feszült a baloldali, ukránpárti sajtó.

Nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája

– mutatott rá Orbán Balázs.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
