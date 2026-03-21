Hankó Balázs: A legjobb randimaker program az Otthon Start Program

Az Otthon Start Programban már 30 ezernél több hitelfolyósítás történt – mondta Hankó Balázs. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője hozzátette: a program dinamikus növekszik.

2026. 03. 21. 14:54
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hankó Balázs a harmadik Otthon Start Expón arról beszél, hogy a kormány olyan otthon- és lakástámogatás elindításáról döntött, aminek nem feltétele a házasságkötés, mert megértette a fiatalok üzenetét, amely az elköteleződés előtti biztos háttérigényéről szól. Hozzátette, ezt mutatja, hogy ma minden második otthon startos hitelszerződés létrejötte után házasságkötés is születik. 

Azaz azt is mondhatjuk, hogy a legjobb randimaker program az Otthon Start Program az elmúlt időszak tekintetében

– fogalmazott a miniszter. 

A fix 3 százalékos hitelezésű Otthon Start Programot népszerűsítő köztéri plakát Debrecenben
Az Otthon Start Programban már 30 ezernél több hitelfolyósítás történt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető elmondta, valóban lényeges, hogy az Otton Start Programot kiegészítve a jövőben a fiatalok élhetnek a CSOK plusz vagy a babaváró program által kínált lehetőségekkel, valamint az illetékmentességgel. Gyermekvállalás esetén, vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. Hankó Balázs kifejtette:

 A tavaly júliusban indított családtámogatások hatással vannak a biztonságérzetre, azt mutatják, hogy az utolsó negyedévben több mint 15%-al nőtt a házasságkötések száma, valamint több gyermek születése várható a korábbi időszakhoz képest. Egy bizonytalan környezetben, egy veszélyekkel terhelt világban tudunk jövőt mutatni a magyar fiataloknak, a magyar családoknak az Otthon Start által. 

Az Otthon Start Program nyitott a hazatérő fiatalok számára is. 

Emlékeztetett a többi között az Élvonal Alapítvány létrehozására Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral, amellyel a kormány vállalta 75 kiváló hazai kutató hazahívását. Hozzátette, hazahívjuk, hazavárjuk mindazon fiatalokat is, akik jelenleg külföldön szereznek tudást és tapasztalatot, hogy mindazt nemzetük javára és saját családjuk fejlődése érdekébe itthon kamatoztassák. 

A miniszter szólt a Gödöllőn és környékén megvalósuló fejlesztésekről, a többi között a térségi egészségügyi modellprogramról, valamint a Gödöllői Királyi Kastélyban indult fejlesztésekről. Hozzátette, egy olyan egyedülálló együttműködés is elindult a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a szakképző, valamint a helyi vállalkozások és a helyi iskolák között, amely irányt mutat az új oktatási, nevelési rendszer modelljének is – írja az MTI.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
