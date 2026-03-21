Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: nagy változás jön az Otthon start programban

Péntek este Szentendrén folytatta országjáró körútját Orbán Viktor. A kormányfő a rendezvényen elmondott beszédében gazdasági kérdéseket is érintett. A miniszterelnök bejelentette, hamarosan módosítjták az Otthon start programot, kiterjesztik azt a külföldön dolgozó fiatalokra is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 10:22
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt , pénteken este Szentendrén folytatódott Orbán Viktor országjárása. A kormányfő beszédében elmondta, nagyon nehéz éveken van túl a magyar gazdaság. „Kutya nehéz négy év volt” – fogalmazott, emlékeztetve rá, úgy nyerték meg a választást 2022-ben, hogy kitört a háború. Akkor még abban reménykedtek, hogy hamar lezárul, azonban nem így történt, ami azért baj, mert a háború, akkor is, ha nem épp a mi földünkön zajlik, mindig blokkolja a gazdaságot. 

Orbán Viktor, Otthon start program
Orbán Viktor Szentendrén jelentette be: módosítják az Otthon start programot. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ugyanakkor nemcsak arra kaptak mandátumot, hogy kimaradjanak a katonai konfliktusból, hanem tettek egyéb vállalásokat is. Azt ígérték akkor, hogy megvédik a nyugdíjak értékét, azonban ezenfelül sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat. A családoknak pedig azt a vállalást tették, hogy akármilyen nehéz évek lesznek, nem feledkeznek meg róluk. Ennek keretében sikerült megduplázni 

  • a családi adókedvezményt 
  • és bevezették az anyák szja-mentességét. 

A miniszterelnök szerint nem igazságos, hogy azok járnak rosszul, akik gyermeket vállalnak, ezért azt tűzték ki célul, hogy akik gyermeket vállalnak, életszínvonalban nem járnak rosszabbul. Ehhez szerinte nagyon közel vagyunk, de még nem értünk oda. A kormányfő ismét szólt a fiatalokhoz, különösen azokhoz, akik külföldre mentek – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Lehet, hogy többet keresnek, de Angliában és Németországban egy átlagos bérből soha az életben nem lesz lakásuk

– mondta, hozzátéve, hogy ezért is vezették be a fix 3 százalékos Otthon start programot. És itt egy bejelentést is tett:

azt ígérte, hogy a programot ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

A miniszterelnök szerint azért volt mindenre pénz az elmúlt években, mert nem engedték, hogy elküldjék a magyarok pénzét a háborúba. Mindig világossá tette, hogy ez nem a mi háborúnk, ezzel együtt fontosnak tartja, hogy a saját lelkiismeretünkkel is elszámoljunk. Ezért fogadtak be minden ukrán menekültet, és nyitottak ukrán nyelvű iskolát. „Tisztán állunk az Úr színe előtt” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy azt senki nem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk az ukránoknak, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

