Rekordméretű illegális streaminghálózatot számoltak fel egy európai országban
Minden eddiginél nagyobb illegális streaminghálózatot számolt fel az olasz pénzügyi rendőrség. A hálózat működtetői a becslések szerint mintegy 300 millió eurós kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A hálózat a Netflixet, a Disney+-t, a Skyt és más nagy streamingplatformokat is megkárosította azzal, hogy illegálisan továbbította az előfizetéses tartalmakat több ezer felhasználó számára.
