Nem, nincs bezzeg Románia! – itt vannak a mindent elsöprő számok
Akik előszerettettek mondják azt, hogy bezzeg Romániában minden jobb, azok nem állítanak igazat. A számok egyértelműen cáfolják ezt az állítást, ráadásul Magyarország több gazdasági mutatója is sokkal jobb, mint a szomszédos ország.
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