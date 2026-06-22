James Webb: galaxisgyilkos szelet fedezett fel az űrtávcső

A galaktikus szeleket már korábban is galaxispusztító jelenségnek tekintették,
de a csillagászoknak nem volt arra közvetlen bizonyítékuk, hogy ez a folyamat érdemi módon elnyomhatta-e a csillagkeletkezést az univerzum ilyen korai szakaszában.
A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society tudományos szakfolyóiratban most június 10-én megjelent tanulmányban egy nemzetközi tudóscsoport leírta, hogyan tudják a csillagok hajtotta szelek kioltani a galaxisokat, létrehozva a James Webb űrtávcsővel megfigyelt nyugalmi struktúrák rendkívül nagy számát.
Hatalmas erejű csillagszelek söpörhetnek végig a galaxisokon
A kutatók a James Webb űrteleszkóp és a chilei Atacama Large Millimeter/submillimeter Array rádióteleszkóp segítségével figyelték meg a CRISTAL-02 nevű galaxisrendszert, amely az ősrobbanás után mindössze egymilliárd évvel már létezett. A Nap tömegénél körülbelül tízmilliárdszor nagyobb tömegű CRISTAL-02 egy olyan galaktikus összeolvadás, amely egy többgalaxisos ütközés utolsó fázisát képviseli.
A csillagászok egy olyan hatalmas gázfelhőt is megfigyeltek a CRISTAL-02 rendszerében, amely majdnem olyan hosszú mint maga a galaxisrendszer, és másodpercenként több száz kilométeres sebességgel távozik a kozmikus térbe.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!