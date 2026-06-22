James Webb: galaxisgyilkos szelet fedezett fel az űrtávcső

Az univerzum fejlődéstörténete az ősrobbanástól Fotó: ELTE

A galaktikus szeleket már korábban is galaxispusztító jelenségnek tekintették,

de a csillagászoknak nem volt arra közvetlen bizonyítékuk, hogy ez a folyamat érdemi módon elnyomhatta-e a csillagkeletkezést az univerzum ilyen korai szakaszában.

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society tudományos szakfolyóiratban most június 10-én megjelent tanulmányban egy nemzetközi tudóscsoport leírta, hogyan tudják a csillagok hajtotta szelek kioltani a galaxisokat, létrehozva a James Webb űrtávcsővel megfigyelt nyugalmi struktúrák rendkívül nagy számát.

Hatalmas erejű csillagszelek söpörhetnek végig a galaxisokon

A kutatók a James Webb űrteleszkóp és a chilei Atacama Large Millimeter/submillimeter Array rádióteleszkóp segítségével figyelték meg a CRISTAL-02 nevű galaxisrendszert, amely az ősrobbanás után mindössze egymilliárd évvel már létezett. A Nap tömegénél körülbelül tízmilliárdszor nagyobb tömegű CRISTAL-02 egy olyan galaktikus összeolvadás, amely egy többgalaxisos ütközés utolsó fázisát képviseli.

A CRISTAL-02 művészi ábrája Fotó: Joshua Worth via Creative Commons

A csillagászok egy olyan hatalmas gázfelhőt is megfigyeltek a CRISTAL-02 rendszerében, amely majdnem olyan hosszú mint maga a galaxisrendszer, és másodpercenként több száz kilométeres sebességgel távozik a kozmikus térbe.