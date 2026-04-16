Univerzum: lehet, hogy hétdimenziós a világegyetem, csak nem tudunk róla

Az univerzum legrejtélyesebb objektumai, a fekete lyukak viselkedésének leírása az egyik legnagyobb kihívás az asztrofizikusok számára. Az egyik ilyen jelenség, a Hawking-sugárzás, illetve a fekete lyukak párolgásának a paradoxona mindannak ellentmond, amit a kvantummechanika megenged.

Az univerzum rejtett dimenziói

Egy új elméleti tanulmány arra a konklúzióra jutott, hogy a fekete lyukak soha nem párologhatnak el teljesen, ami ellentmond Stephen Hawking a fekete lyukak párolgására vonatkozó elhíresült elméletének, amely látszólag sérti a kvantummechanika alapvető törvényeit. A tanulmányt jegyző tudóscsoport szerint Hawking feltevése nem teljesen pontos, mivel a fekete lyukak olyan apró és stabil maradványokat hagyhatnak maguk után, amelyekben az összes korábbi információ megőrződik.

A Hawking-sugárzás egy elméletileg megjósolt, de kísérleti eredménnyel vagy megfigyeléssel még nem igazolt feketetest-sugárzás, ami a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében keletkezik kvantummechanikai jelenségek miatt. A Hawking-sugárzás következményeként a fekete lyukak energiája és tömege is folyamatosan csökken; ezt a jelenséget nevezik a fekete lyukak párolgásának.

Ahhoz viszont, hogy az elmélet működjön, a világegyetemnek további három olyan rejtett dimenzióval kell rendelkeznie, amit nem tudunk érzékelni, vagyis a téridő nem négy-, hanem hétdimenziós – állítják a tanulmány szerzői.

Ahogy ezek a rejtett dimenziók felgyűrődnek, illetve elcsavarodnak, olyan antigravitációs taszítóerőt hoznak létre ami megakadályozza a fekete lyukak teljes elpárolgását.

A munka – bár közvetlenül nehezen tesztelhető – a fekete lyukakat az extradimenziók geometriájához köti, új megközelítést kínálva a fizika egyik legmélyebb rejtélyének.

Egy nyugtalanító jelenség, amit információvesztési paradoxonnak hívnak

A fekete lyukakat korábban olyan extrém kozmikus gravitációs csapdáknak tekintették, amelyekben bezáródik a téridő, és ahonnan így semmi, semmilyen információ sem szabadulhat ki. A híres brit fizikus, Stephen Hawking ezzel szemben az 1974-ben közzétett tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a fekete lyukak az eseményhorizontjuk környékén olyan sugárzást bocsátanak ki, ami idővel felemészti, elpárologtatja őket, ez viszont egy nyugtalanító ellentmondáshoz, az úgynevezett információvesztési paradoxonhoz vezetett.