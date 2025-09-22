Az univerzum legnagyobb rejtélye: mi lehet a világegyetem határain túl?

Az univerzum végessége azt jelenti, hogy az általunk ismert világegyetem, amely az összes anyagot, sugárzást és energiát magában foglalja, nem létezhet örök időktől fogva, és a kiterjedése sem lehet végtelen. Ha létezik a nulladik pillanat, vagyis az univerzum megszületésének az az időbeli kezdőpontja, amikor a jelenleg uralkodónak tekintett kozmológiai elmélet szerint egy szuperforró és szupersűrű állapotból, egyetlen szingularitásból az ősrobbanással létrejött, akkor ebből az is következik, hogy a nulladik pillanat előtt nem létezett sem a tér, sem pedig az idő. Az, hogy akkor mégis mi lehetett az univerzum keletkezése előtt, egyenértékű azzal a másik nem kevésbé izgalmas kérdéssel, hogy mi lehet az ismert világunk határán túl.

Az univerzum egy szupersűrű és forró gravitációs szingularitásból keletkezett Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az univerzum, a felfújódó luftballon

Régen minden egyszerűbb volt. Egészen a 20. század elejéig az volt ugyanis az általános felfogás, hogy az univerzum mind a létezését, mind pedig a kiterjedését tekintve egy olyan végtelen statikus entitás, amit a klasszikus newtoni fizika mozgástörvényei alapján a gravitációs erő tart össze. Ezen a tetszetős elméleten az első repedést két amerikai fizikus, Albert Michelson és Edwrd Morley felfedezése ütötte. Michelson – az első amerikai tudós, aki 1907-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat –, először 1877-ben, majd rá hat évvel később, 1883-ban ismét és még pontosabban meghatározta a fény terjedési sebességét, amire azt találta, hogy a vákuumban kereken 299 940 km/másodpercet tesz ki.

Albert Michelson jött rá először, hogy a fény sebessége nem függ az észlelő helyzetétől Fotó: Wikimedia Comons/Auguste Léon

Az 1887-ben Edward Morley-vel elvégzett újabb közös kísérlet eredményeként azonban arra is rájöttek, hogy a fény vákuumbeli terjedési sebessége független a megfigyelő helyzetétől, illetve sebességétől, ami a klasszikus newtoni fizika szerint nem lett volna lehetséges. Hendrik Lorentz holland, illetve F. Fritzgerald ír fizikus ezt az ellentmondást azzal próbálták meg feloldani, hogy magyarázatuk szerint a fénysebességgel haladó testek megrövidülnek a mozgás irányába. Noha az ezt leíró modell, az úgynevezett Lorentz-transzformáció matematikai keretbe foglalta Michelson és Morley megfigyelési eredményét,

ám ennek eredetére mégsem adott magyarázatot,

amit a korabeli tudomány egy, az egész univerzumot egyenletesen kitöltő hipotetikus anyag, az úgynevezett éter közbeiktatásával igyekezett feloldani.