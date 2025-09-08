Az univerzum legnagyobb titka: miért létezik a világegyetem?

Az univerzum jelenlegi formában való létezése egy olyan különleges ellentétre vezethető vissza, ami a "hagyományos" és az antianyag között áll fenn- állítja asztrofizikusok egy csoportja.

Az univerzum megszületése, illetve létezése egy különös ellentétpárra vezethető vissza Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az univerzum furcsa aszimmetriája

A tudósok azt találták, hogy a világegyetem létrejötte az anyag és az antianyag közötti enyhe egyensúlyhiányra vezethető vissza. Az anyagi részecskék, az atommagokat felépítő protonok, neutronok és elektronok alapvetően abban különböznek az antianyag részecskéitől, hogy ellentétes töltést hordoznak.

Az anyag és antianyag atomi szerkezetét illusztráló ábra Fotó: Science Notes and Projects

Az antianyagban az atomot a proton, a neutron és az elektron helyett az antirészecskék, vagyis az antiproton, az antineutron és a pozitron építik fel. Ha az antianyag közönséges anyaggal találkozik mindkettő megsemmisül, és e folyamat, az úgynevezett annihiláció során energia szabadul fel elektromágneses sugárzás formájában. De ez fordítva is lejátszódhat, amikor a nagy energiájú fotonok anyagrészecske-antianyag-részecske párokat hoznak létre. Antianyagot először 1995-ben sikerült létrehozni az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) Nagy Hadronütköztetőjében.

Mivel az anyag és az antianyag nem férnek meg egymással, amikor a részecskéik ütköznek, egy igen intenzív gamma- sugárkitörésben megsemmisítik egymást. Szerencsére az antianyag ma már rendkívül ritka az univerzumban annak ellenére, hogy a világegyetem kialakulásában még alapvető szerepet játszott. Az, hogy mitől tűnhetett el legnagyobb részében az antianyag, a kozmológia egyik nagy rejtélyének számít.

Nem tudni mi a pontos oka annak, hogy az anyag kerekedett az antianyag fölé

Az antianyag létezését közel 100 évvel ezelőtt Paul Dirac angol fizikus jósolta meg elméletileg a kvantummechanika terén végzett úttörő munkássága részeként. Ma már az antianyag léte nem puszta hipotézis, mert a tudósok képesek a modern részecskegyorsítókban, például a CERN Nagy Hadronütköztetőjében az antianyag előállítására.

A kvantumfizika legnagyobb alakjai az 1927. évi Solvay konferencián. Az első sorban középen Albert Einstein mögött Paul Dirac áll Fotó: Wikimedia Commons/ Benjamin Couprie

Dirac jóslata szerint az anyag és az antianyag eloszlásának is egyenlőnek kellene lennie- mondja Pasquale Di Bari, a Southamptoni Egyetem fizika és csillagászat professzora, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. Tehát az a tény, hogy ma az univerzumban csak nagyon kevés az antianyag, ezzel szemben viszont a "normál" anyag számít dominánsnak – utóbbiba beleértve a világegyetem összes galaxisának összes csillagát –, komoly tudományos problémát jelent. E probléma áthidalására egyesek az antianyagból álló galaxisok, illetve csillagok hipotetikus létezését is felvetették, ám e teória megalapozottsága mindeddig nem lett tudományosan alátámasztva.