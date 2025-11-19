Döbbenetes új felfedezés a szupernóvákról

Döbbenetes dolgot észleltek a csillagászok az egyik élete végén járó csillag szupernóva-robbanásának minden eddiginél részletesebb megfigyelése során.

Döbbenetes látvány, amikor élete végén egy csillag szupernóvaként robban fel (művészi ábra). Fotó: AFP

Döbbenetes, hogy mit láttak a csillagászok a gigantikus szupernóva-robbanás pillanatában

A csillagászoknak a Föld egyik legerősebb és legnagyobb felbontású teleszkópjával első alkalommal sikerült megfigyelnie a szupernóva-robbanás legkorábbi fázisát, ami nem várt eredményt hozott. Az Európai Déli Obszervatórium nagyon nagy távcsövével (ESO VLT) csillagászok egy csoportjának mindössze 26 órával a 2024. április 10-én történt felfedezése után sikerült alaposan megvizsgálni az SN 2024ggi katalógusjelű szupernóvát.

Az Európai Déli Obszervatórium, ahol a rendkívüli szupernóva-robbanást megfigyelték. Fotó: Gerhard Huedepohl/ESO

Miután Yi Yang, a pekingi Tsinghua Egyetem adjunktusa felfedezte az éppenhogy fellobbanó szupernóvát, rögtön felvette a kapcsolatot az Európai Déli Obszervatóriummal és azt javasolta, hogy a VLT-t fordítsák azonnal a frissen felragyogó szupernóvára. Ennek köszönhető, hogy most először sikerült részleteiben is végigkövetni egy szupernóva rövid életének szinte az összes fázisát. Kiderült, hogy amikor az SN 2024ggi felrobbant,

az előzetes várakozással szemben nem gömb alakot, hanem sokkal inkább egy olajbogyóra emlékeztető ellipszoid formát mutatott.

Az NGC 3621 galaxis, amelyben az SN 2024ggi katalógusjelű szupernóva felragyogott. A kép alsó részén, a körrel jelzett terület közepén látható a szupernóva.

Fotó: ESO/European Southern Observatory

„Az első VLT-megfigyelések azt a fázist rögzítették, amikor a csillag középpontja közelében bekövetkezett termonukleáris robbanás által felgyorsított anyag átszáguldott a csillag felszínén. Néhány órán keresztül a csillag geometriáját és a robbanását együtt lehetett megfigyelni” – mondta Dietrich Baade, a tanulmány társszerzője és az ESO németországi csillagásza, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.

A szupernóva-állapot a Napnál nagyobb tömegű csillagok élete végén bekövetkező olyan óriási erejű termonukleáris robbanás, melynek során a csillag luminozitása, vagyis egy meghatározott időtartamon belül kibocsátott összsugárzása néhány hónapig elérheti egy átlagos, vagyis 80–100 milliárd csillagból álló galaxis fényességét.