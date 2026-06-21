Zsolti bácsi ügy: egy kronológia, amiből minden kiderül

Lajos története felkeltette a baloldali sajtó és az egész liberális influenszercsapat érdeklődését. Tempósan szervült a sztori, kommentek garmadában találgatták, hogy ki lehet az aberrált Zsolti bácsi.

Erre tett rá egy lapáttal 2025. szeptember 22-én a DK-s Arató Gergely, aki az Országgyűlésbe vitte az ügyet. Színpadias felszólalása végén felszólította Semjén Zsoltot, hogy válaszoljon: Ki az a Zsolti bácsi? Semjén Zsolt indulatos válaszában visszautasította, hogy személyét hazug módon bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe.

Ezekben a napokban Juhász Péter a HVG-nek adott interjút, amelyben egyebek mellett, meghökkentő módon kijelentette, hogy forrását, azaz Lajost – akit a beszélgetésben lelkésznek nevezett – teljesen hitelesnek tartja. A politikusból influenszerré lett Juhász kijelentette: tud olyan gyermekvédelmi vezetőről, akit jelentettek, mégis hivatalban van.

A félőrült prédikátor

Nem maradt sokáig titokban Juhász interjúalanyának a neve. 2025. október elején a sajtóban a Magyar Nemzet elsőként számolt be arról, hogy az illető egy bizonyos Látó János, aki zavaros online prédikációkat tett fel az internetre. A férfi szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, sokszor az épelméjűség határát is feszegették. Kiderült például, hogy Látó János – saját bevallása szerint –13 évig démoni befolyás alatt állt.

Máskor azt az esetet idézte fel a prédikátor, amikor ő maga kínaiul beszélt, pedig nem is tud, de a felesége nyelve is „pergett”. Az erről szóló eszmefuttatását videó formájában már nem tudjuk bemutatni, hiszen az valamiért – sok más hajmeresztő prédikáció mellett – már nem elérhető.

Látó ebben az időszakban a Facebookon a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató bejegyzések sokaságát tette közzé, és jellemzően a Tisza propagandaoldalának, az akkor még nem túl ismert Kontrollnak a tartalmait népszerűsítette.