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Zsolti bácsi ügy: egy kronológia, amiből minden kiderül

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Hogyan jutottunk el egy félőrült prédikátor szavaitól odáig, hogy valaki bemegy az ügyészségre és nyilvánvalóan politikai befolyásoltságtól, feltehetően pénzért – Zsolti bácsi leleplezéseként – megnevez egy személyt? Kronológiánkban erre adunk kimerítő választ, valamint bemutatjuk azt is, miképp épített lejárató kampányt a baloldal egy kitalált sztorira és vezette az orránál fogva a társadalom egy részét. A történtekben az a leggyomorforgatóbb, hogy éppen azok a baloldali politikusok használták ki a reménytelen helyzetben lévő fiatalokat, akik – kizárólag pártpolitikai célokból – úgy tettek, mintha a gyermekvédelem helyzetéért aggódnának.

Villányi – Kárpáti
2026. 06. 21. 8:39
Forrás: YouTube / Klikk TV
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Lajos története felkeltette a baloldali sajtó és az egész liberális influenszercsapat érdeklődését. Tempósan szervült a sztori, kommentek garmadában találgatták, hogy ki lehet az aberrált Zsolti bácsi.

Erre tett rá egy lapáttal 2025. szeptember 22-én a DK-s Arató Gergely, aki az Országgyűlésbe vitte az ügyet. Színpadias felszólalása végén felszólította Semjén Zsoltot, hogy válaszoljon: Ki az a Zsolti bácsi? Semjén Zsolt indulatos válaszában visszautasította, hogy személyét hazug módon bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe.

Ezekben a napokban Juhász Péter a HVG-nek adott interjút, amelyben egyebek mellett, meghökkentő módon kijelentette, hogy forrását, azaz Lajost – akit a beszélgetésben lelkésznek nevezett – teljesen hitelesnek tartja. A politikusból influenszerré lett Juhász kijelentette: tud olyan gyermekvédelmi vezetőről, akit jelentettek, mégis hivatalban van.

A félőrült prédikátor

Nem maradt sokáig titokban Juhász interjúalanyának a neve. 2025. október elején a sajtóban a Magyar Nemzet elsőként számolt be arról, hogy az illető egy bizonyos Látó János, aki zavaros online prédikációkat tett fel az internetre. A férfi szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, sokszor az épelméjűség határát is feszegették. Kiderült például, hogy Látó János – saját bevallása szerint –13 évig démoni befolyás alatt állt.

Máskor azt az esetet idézte fel a prédikátor, amikor ő maga kínaiul beszélt, pedig nem is tud, de a felesége nyelve is „pergett”. Az erről szóló eszmefuttatását videó formájában már nem tudjuk bemutatni, hiszen az valamiért – sok más hajmeresztő prédikáció mellett – már nem elérhető.

Látó ebben az időszakban a Facebookon a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató bejegyzések sokaságát tette közzé, és jellemzően a Tisza propagandaoldalának, az akkor még nem túl ismert Kontrollnak a tartalmait népszerűsítette.

A következő lényeges esemény október végén történt: a hatóság házkutatást tartott Juhász Péternél és adathordozókat foglalt le a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében folyó nyomozással összefüggésben. Erről a vádhatóság közleményt adott ki, amelynek lényege, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen külön csoportot alakítottak az ügy kivizsgálására. Bekérték az iratokat, megkezdték a dokumentumok vizsgálatát, valamint soron kívül intézkedtek a nyomozási cselekmények meghatározásáról, végrehajtásáról.

Bangó az ügyészségen tesz vallomást

A Juhász Péter Pálék elleni nyomozás részeként a nyomozók 2025 novemberében sértettként kétszer is kihallgatták Bangó Sándort, aki csoportosan elkövetett rablás miatt került a Szőlő utcai intézetbe. Lényeges körülmény, hogy Bangó akkor Zsolti bácsiról a hatóságoknak említést sem tett.

A Magyar Nemzet információi szerint a csecsemő kora óta árva Bangót számos alkalommal bántalmazták, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett az a kép rajzolódott ki róla, hogy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségi problémái miatt a Szőlő utcában lényegében hímes tojásként kezelték: fogvatartott társai tartózkodtak attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben. Az intézetben töltött éveket követően Bangó folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdött, prostituáltként dolgozott, Dubajban is járt.

Bangó körül felbukkant a DK

A volt fogvatartott 2025 végén - baloldali politikusok körül forgolódó ügyvédjével, Litresits Andrással az oldalán - számos közéleti szereplővel ismerkedett meg, ekkor került kapcsolatba a Demokratikus Koalíció vezetőivel is.

Bangó Sándor 2025 decemberében interjút adott Dobrev Klárának. Név és arc nélkül vállalta a nyilatkozatot, de utóbb bizonyossá vált, hogy ő beszélt a DK elnökével. A fiú beszámolt az őt ért bántalmazásokról, ám Zsolti bácsiról még csak említést sem tett.

A 2026. április 12-i országgyűlési választásokon a Tisza hatalmas győzelmet aratott, a DK kizuhant a parlamentből és elnémult.

Bangó a Kontroll stúdiójában

Április 24-én Bangó már a Tisza házi médiájában, a Kontroll szerkesztőségében bukkant fel és adott interjút: olyan állításokat fogalmazott meg, amelyeket addig soha. Tőle teljesen idegen szóhasználattal beszélt az őt ért atrocitásokról. Közölte, hogy egy politikus, egy bizonyos Zsolti bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát az addig sötét szobában, így meglátta, ki Zsolti bácsi. A Kontroll-interjúban elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz.

Április 30-án ugyanakkor Bangó jelezte, hogy meggondolta magát és mégsem megy el az ügyészségre, mert nem tudja bizonyítani az állításait. Egy nappal később, május elsején a fiú ismét arról beszélt, hogy mégiscsak feljelentést tesz. Ez meg is történt, a nyomozók előtt megnevezte azt a személyt, akit Zsolti bácsiként emlegetnek.

Lapunk május 7-i tényfeltáró cikkében forrásaink arról beszéltek, hogy Bangó Sándor ebben az időszakban nagyobb összegű pénzhez jutott, látványosan költekezni kezdett.

Leleplező hangfelvétel

Néhány héttel később, június 16-án Pócs János fideszes országgyűlési képviselő Pócs pacekba című facebookos podcastjában egy hangfelvételt mutatott be Bangó egykori nevelője, Kiss Márió. 

A felvételen Bangó arról beszélt, hogy négymillió forintot kapott a Kontroll tulajdonosától, Magyar Mártontól – aki nem más, mint a tiszás kormányfő testvére –, hogy az ügyészségen tegyen terhelő vallomást a Zsolti bácsi ügyében. A volt nevelő elmondta: a pénzért Bangó a Kontroll-interjúban meg is nevezte az állítólagos pedofil politikust, azonban ezt a részt eddig nem hozták nyilvánosságra.

Kiss Márió beszámolója és a leleplező hangfelvétel hatalmas felháborodást keltett, Bangó Sándor közösségi oldalán is számtalan kommentelő igyekezett számonkérni az egykori fogvatartottat. A férfi meglehetősen hevesen reagált, egy nőt életveszélyesen megfenyegetett. Bangó közölte, hogy nem az ő hangja hallható a felvételen.

Magyar Márton június 17-i közleményében tagadta, hogy fizettek volna Bangónak az interjúért, s állítása szerint arról sem tudott, hogy a fiatal nem mondott igazat.

A minap Magyar Péter is reagált az eseményekre. A miniszterelnök – aki június 18-án épp Brüsszelben tartózkodott – érdemi válasz helyett hazudozással vádolta a Hír TV riporterét.

Zavarban a Tisza-kormány

A Bangó Sándor sorsával behatóbban foglalkozó Füssy Angéla arról tett közzé egy bejegyzést a Facebook-oldalán június 17-én, hogy a fiatal bizonyosan kapott pénzt – noha abban nem biztos, hogy az interjúért –, és hogy néhány nap alatt el is költötte az összeget. A Fidesz-frakció ezt úgy értékelte, hogy megdőlt a miniszterelnök öccsének magyarázata, s közleményben sürgették, hogy Magyar Mártonék azonnal tisztázzák az ügy részleteit. Egyebek mellett arra várnak választ, hogy történt-e pénzügyi ellenszolgáltatás Bangó Sándor szerepvállalásáért.

Láthatóan a Tisza kormányszóvivőit is megzavarta az az újságírói kérdés, hogy a legutóbbi kormányülésen szóba került-e, hogy Bangó Sándor milliókat kaphatott a miniszterelnök öccsétől Zsolti bácsi megnevezéséért, illetve hogy miként vizsgálnák ki az ügyet. 

A június 18-i sajtótájékoztató egyik szóvivője teljesen más ügyről kezdett beszélni: a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója elleni nyomozásról, amivel kapcsolatban valamiért azt bizonygatta, hogy a kormánynak semmi köze nincs hozzá.

Közben a botrány tovább gyűrűzött, újabb bizonyítékok kerültek elő, amelyek azt támasztják alá, hogy az egész Zsolti bácsis ügy puszta kreálmány. Pócs János június 19-én jelezte, hogy újabb hangfelvételek és dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyeket a jövő héten ad át az ügyészségnek, és feljelentést tesz.

Beszédes körülmény, hogy a balliberális média látványosan hallgat a Zsolt bácsi ügyről az ominózus hangfelvétel nyilvánosságra kerülése. Míg tavaly ősztől a választásokig orgánumonként több száz cikk született az állítólagos pedofil politikusról az akkori ellenzéki sajtóban, a választás óta teljesen hanyagolják a témát – derül ki a Panyi Miklós fideszes honatya által június 20-án közzétett összesítésből. A gyűjtés szerint a választás előtt a 24.hu 191, a Telex 185, a 444.hu pedig 156 cikket közölt Zsolt bácsiról, azóta pedig a meghatározó baloldali sajtóból egyedül a Telex jegyzett egyetlen ilyen tematikájú írást.

Súlyos jogi következmények

Amennyiben bebizonyosodik: fizettek Bangó Sándornak azért, hogy pénzért vádoljon meg valakit szexuális bűncselekmények elkövetésével, akkor súlyos jogi következményekkel kell számolnia neki és megbízóinak egyaránt. Amint ifj. Lomnici Zoltán június 19-i elemzésében rámutatott: a fiatal esetében felmerülhet a hamis tanúzás bűncselekménye, ami egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A Bangót az említett bűncselekményre rábeszélő személynek pedig hamis tanúzásra felhívás, a tanú befolyásolása, illetve vesztegetés miatt kell adott esetben felelnie, s akár több éves szabadságvesztési tételekkel is számolhat.

Itt tartunk most. A történtekben talán az a leggyomorforgatóbb, hogy éppen azok a baloldali politikusok használták ki a reménytelen helyzetben lévő fiatalokat, akik – kizárólag pártpolitikai célokból – úgy tettek, mintha a gyermekvédelem helyzetéért aggódnának. Mára egyértelműen kiderült, az egész egy ördögi színjáték volt, amelyhez a balliberális sajtó a megmondóembereivel együtt folyamatosan asszisztált.

 


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