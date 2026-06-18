Újabb kérdések a Szőlő utcai botrányban: Magyar Mártontól magyarázatot követel a Fidesz

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében 2024 decemberében indult büntetőeljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál egy társhatóság feljelentése alapján. Az eredetileg szűkebb körű nyomozás azonban néhány hónap alatt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb gyermekvédelmi botrányává nőtte ki magát.

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította:

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.