Két kézzel szórta a pénzt

Ugyancsak különös, hogy a Kontroll-interjú idején a folyamatosan anyagi gondokkal küzdő Bangó látványos költekezésbe kezdett a környezete szerint. Pócs János podcastjában a fiatal egykori nevelője bemutatott egy olyan hangfelvételt, amelyen elhangzik: a férfi négymillió forintot kapott azért, hogy megnevezze az állítólagos pedofilt. Az érintettek tagadták, hogy ez így történt volna és a felvételről sem lehetett megállapítani, hogy azon Bangó beszél.

Baloldali lejáratókampány

A Zsolti bácsis történet mindettől függetlenül is ezer sebből vérzik. A lejárató kampány tavaly ősszel kezdődött: a politikusból lett influenszer, Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akiről később kiderült, hogy egy bizonyos Látó János volt. Az illető zavaros prédikációkat tett közzé az interneten, a szónoklatai nemegyszer képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Látó egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag 10–12 éves gyerekeket molesztált. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált történet még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott. Tavaly szeptember 22-én a DK-s Arató Gergely a felszólalása végén felszólította Semjén Zsoltot, hogy válaszoljon: Ki az a Zsolti bácsi? Semjén Zsolt indulatos válaszában visszautasította, hogy személyét hazug módon bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe, és feljelentés tett.

A napokban kezdődött meg a bíróságon az a rágalmazási eljárás, amelyet Semjén Zsolt indított több volt baloldali politikus – köztük Szabó Tímea és Tordai Bence –, valamint Somogyi András humorista ellen. Az egyik vádlott, Óbuda börtönt is megjárt polgármester, Kiss László bocsánatot kért Smején Zsolttól, így az ellene indított eljárás megszűnt.