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Előre menekülnek a Zsolti bácsi ügy zászlóvivői

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Egyre nehezebb komolyan venni a Zsolti bácsi ügy szereplőinek állításait. Folyamatosan újabb információk vetnek fel kérdéseket az állítólagos pedofil politikusról beszélő Bangó Sándor történetével kapcsolatban. Pócs János (Fidesz) minapi podcastjében Bangó egykori nevelője például bemutatott egy hangfelvételt, amelyen az egykori javítóintézeti fogvatartott elmondta: négymillió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy nevezze meg Zsolti bácsit. A botrányt elindító kör defenzívába szorult: mindent tagadnak, Juhász Péter pedig minden alap nélkül azzal kezdte vádolni Pócs Jánost, hogy azért fizetett Bangó volt nevelőjének, hogy „a kamera előtt hazudjon valamit”. A fideszes honatya Facebook-videóban tette helyre a baloldali influenszert.

Kárpáti András
2026. 06. 22. 20:01
Borítókép: Bangó Sándor (Forrás: Facebook/kontroll.hu)
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A szövegkörnyezet alapján azonban egyértelmű, hogy Pócs János épp azt nevezte segítségnek, hogy az egykori nevelő hiteles bizonyítékkal szolgált. A fideszes honatya mindezt hétfői Facebook-videójában részletesebben is kifejtette: „Úgy tűnik, hogy Juhász Péter saját magából indul ki. […] Ez a bizonyos interjú azzal kezdődik, hogy bemutatok egy e-mailt, amiben le van írva, hogy [Kiss Márió] a segítségemet kéri. […] A segítségkérés alapja, hogy [Bangó] Sanyikát ne lehessen börtönbe zárni hamis vádért. […] Emberileg nem tudja elviselni, hogy egy ártatlan embert a családjával együtt tönkretesznek önös politikai érdekből”. 

Hozzátette: Kiss Márió a megszólalásával azzal a helyzettel is kezdeni akart valamit, hogy a „Zsolti bácsi ügy forgatagában több ezer tisztességes jó szándékú, a munkáját becsülettel végző gyermekvédelmi dolgozó meg lett alázva”.

A Pócs-podcastben egyébként azt is elmondta a volt nevelő, hogy számos médiumot és legalább ötven politikust is megkeresett, ám a fideszes képviselőn kívül máshonnan nem kapott választ.

Ezer sebből vérző történet

Az, hogy Bangónak fizethettek azért, hogy alaptalanul vádaskodjon, csak a jéghegy csúcsa, az egész Zsolti bácsi sztori ezer sebből vérzik. Így például amikor tavaly novemberben Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban, szó sem esett Zsolti bácsiról. Ahogy akkor sem, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. A felvételen a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő, piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait. Úgy tudjuk, ő Bangó Sándor volt, aki abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, ám említést sem tett Zsolti bácsiról.

Arra is érdemes kitérni, hogy Bangó Sándor miként jutott el addig, hogy végül megnevezze az állítólagos pedofil politikust. A már említett áprilisi Kontroll-interjúban ugyanis elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. Csakhogy április 30-án a férfi meggondolta magát: jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést.

Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen.

Megtudtuk ugyanis, hogy az intézetbe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.

Baloldali lejáratókampány

A Zsolti bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő, már említett Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz.

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolti bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten.

Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Amennyiben a hatósági vizsgálat is megerősíti, hogy a Zsolti bácsi ügy egy kreálmány, akkor a lejáratás szereplőinek komoly jogi következményekkel kell szembenézniük. Amint ifj. Lomnici Zoltán minapi elemzésében rámutatott: Bangó Sándor hamis tanúzás bűncselekménye miatt felelhet, az alaptalan vádaskodásért neki pénzt fizető személy vagy személyek pedig egyebek mellett a vesztegetés vádjával nézhetnek szembe, a büntetési tétel pedig mindkét esetben akár több évnyi szabadságvesztés is lehet.

 

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