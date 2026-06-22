Előre menekülnek a Zsolti bácsi ügy zászlóvivői

A szövegkörnyezet alapján azonban egyértelmű, hogy Pócs János épp azt nevezte segítségnek, hogy az egykori nevelő hiteles bizonyítékkal szolgált. A fideszes honatya mindezt hétfői Facebook-videójában részletesebben is kifejtette: „Úgy tűnik, hogy Juhász Péter saját magából indul ki. […] Ez a bizonyos interjú azzal kezdődik, hogy bemutatok egy e-mailt, amiben le van írva, hogy [Kiss Márió] a segítségemet kéri. […] A segítségkérés alapja, hogy [Bangó] Sanyikát ne lehessen börtönbe zárni hamis vádért. […] Emberileg nem tudja elviselni, hogy egy ártatlan embert a családjával együtt tönkretesznek önös politikai érdekből”.

Hozzátette: Kiss Márió a megszólalásával azzal a helyzettel is kezdeni akart valamit, hogy a „Zsolti bácsi ügy forgatagában több ezer tisztességes jó szándékú, a munkáját becsülettel végző gyermekvédelmi dolgozó meg lett alázva”.

A Pócs-podcastben egyébként azt is elmondta a volt nevelő, hogy számos médiumot és legalább ötven politikust is megkeresett, ám a fideszes képviselőn kívül máshonnan nem kapott választ.

Ezer sebből vérző történet

Az, hogy Bangónak fizethettek azért, hogy alaptalanul vádaskodjon, csak a jéghegy csúcsa, az egész Zsolti bácsi sztori ezer sebből vérzik. Így például amikor tavaly novemberben Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban, szó sem esett Zsolti bácsiról. Ahogy akkor sem, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. A felvételen a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő, piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait. Úgy tudjuk, ő Bangó Sándor volt, aki abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, ám említést sem tett Zsolti bácsiról.

Arra is érdemes kitérni, hogy Bangó Sándor miként jutott el addig, hogy végül megnevezze az állítólagos pedofil politikust. A már említett áprilisi Kontroll-interjúban ugyanis elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. Csakhogy április 30-án a férfi meggondolta magát: jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést.

Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen.

Megtudtuk ugyanis, hogy az intézetbe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.